Počasí bude příští týden chladnější, navíc i zaprší

Zatímco o víkendu by podle ČHMÚ.cz mohly teploty dosahovat až těsně pod hranici 30 stupňů, příští týden se začne ochlazovat. Dorazí navíc deště a místy i bouřky.
Předpověď na pondělí:
Jasno až polojasno, od západu přibývání oblačnosti a v Čechách na většině území přeháňky, místy bouřky. Na Moravě a ve Slezsku srážky až večer a jen ojediněle. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C, na východě kolem 17 °C. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22 °C, na Moravě a ve Slezsku 22 až 27 °C. Slabý jihovýchodní vítr 1 až 4 m/s se bude měnit na severozápadní až severní, na frontě a v bouřkách přechodně zesílí.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 12 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C, na východě zpočátku kolem 20 °C.
Robert Redford byl skvělý, zavzpomínal Trump na zesnulého herce
