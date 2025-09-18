Čelní střet u Pohořelic nepřežila žena. Další lidé utrpěli zranění

Jan Hrabě

Jan Hrabě

18. září 2025 15:37

U Pohořelic se stala tragická nehoda. (16.9.2025)
U Pohořelic se stala tragická nehoda. (16.9.2025) Foto: Policie ČR

Tragická je bilance vážné dopravní nehody, která se v úterý vpodvečer stala na obchvatu u Pohořelic na jižní Moravě. Jedna žena přišla o život, několik osob utrpělo zranění. Mezi zraněnými bylo i dítě. Nehodu vyšetřuje policie. 

"Osobní automobil VW Passat se při předjíždění čelně střetl s protijedoucí dodávkou Renault. Při nehodě byly zraněny čtyři osoby. Třiapadesátiletá spolucestující z osobního automobilu pravděpodobného viníka nehody i přes oživovací pokusy záchranářů na místě zemřela," uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. 

Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní. Silnice byla během zásahu složek záchranného systému a vyšetřování uzavřená. Objízdná trasa vedla přes Pohořelice. 

Policie v uplynulých dnech uvedla, že například minulý týden byl jedním z nejtragičtějších na silnicích v Česku. Při dopravních nehodách přišlo o život celkem 17 lidí. 

"Bilanci ovlivnily i nehody s více oběťmi, například ta u Trutnova se čtyřmi mrtvými. Hlavní příčiny zůstávají stejné, jde o nepřiměřenou rychlost, přejetí do protisměru a nevěnování se řízení. Meziročně je bilance zatím mírně příznivá, září je však horší než vloni," sdělili policisté na sociální síti X. 

Dopravní nehody Policie ČR Jihomoravský kraj

Chcete od mladých lidí výkony a peníze? Tak si jejich problémů všímejte, drazí politici

Politici před volbami nadbíhají těm, kdo tvoří volební většinu – a mladí to nejsou. Přitom právě oni čelí nejisté budoucnosti, drahému bydlení, ignorovaným tématům a systému, který od nich očekává výkony, ale nic negarantuje. Ať už jde o důchody, rovnost, duševní zdraví nebo migraci, mladá generace zůstává mimo hru. A pokud se ozve, slyší hlavně: buďte vděční.

Duka odsloužil mši za Kirka. Před atentátem ho podle svých slov neznal

Celým světem v minulém týdnu otřásla vražda aktivisty Charlieho Kirka. Zpráva rezonovala i v Česku, kde padlo rozhodnutí o konání zádušní mše. Sloužil ji kardinál Dominik Duka, akce se nicméně stala terčem kritiky. Podle Duky bylo důležité upozornit, že lidé se k sobě nemohou takhle chovat. 

"Hanba by mě fackovala." Socdem už nejde zachránit, míní politoložka a někdejší členka Ostrá

Politoložka a někdejší členka Sociální demokracie Daniela Ostrá v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsala, jak vidí šance sociálních demokratů na kandidátních listinách komunistické koalice Stačilo. Podle ní má ke křeslu poslance nejblíže Lubomír Zaorálek, naopak lídryně Jana Maláčová je v překvapivě nejisté pozici. Zdůraznila však, že si Socdem vstupem do koalice s komunisty vykopala vlastní hrob. „Pocit zodpovědnosti za stranu, jejíž součástí jste téměř 20 let, se asi odbourává déle. Kandidaturu za Stačilo si samozřejmě představit nedokáži. Slovy mé babičky – ‚hanba by mě fackovala‘,“ říká Ostrá.

Česko odmítá unijní klimatický cíl 2040. Vláda vyzývá k jeho přehodnocení

Česká vláda žádá přehodnocení klimatického cíle 2040, který v současné podobě považuje za příliš ambiciózní a málo realistický. Hledala proto podporu mezi dalšími členskými státy, aby se o klimatickém cíli vedla další komplexní jednání. O úspěšném vyjednávání informoval premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci po středečním zasedání vlády. Kabinet také odsouhlasil finanční příspěvek Středočeskému kraji na výstavbu klíčových komunikací navazujících na budované nové úseky dálnice D3.

Komunisté půjdou s kýmkoli, hlavně se vrátit k moci. Slovy o jejich podpoře se vybarvil i Turek

Pomyslný pakt o neútočení mezi SPD a koalicí Stačilo, stejně jako výrok lídra Motoristů Filipa Turka o možné vládě za podpory komunistů, ukazují, jak daleko jsou některé strany ochotny zajít v touze sesadit současnou vládu a shrábnout pro sebe pár poslaneckých mandátů. Komunisté se mezitím horečně snaží o návrat do Sněmovny, a to nikoliv s novou vizí, ale jako pasažéři v cizím voze. Jejich přestrojení za jakési podivné sociální demokraty však naráží na limity historické paměti i vlastní ideové vyprázdněnosti.

CNN: Češi se zatajeným dechem čekají na vyřešení dlouholeté záhady

Národní archiv se v pátek chystá otevřít obálku, ve které by se měla nacházet poslední slova prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Poslední slova státníka údajně zapsal jeho syn Jan Masaryk těsně před otcovou smrtí v září roku 1937. Historici obálku zapečetili a uložili do archivu s podmínkou, že se může otevřít až po dvaceti letech.

Izraelské jednotky se probojovávají do centra Gazy. Vytlačují zbývající civilisty z domovů

Izraelské jednotky se snaží vytlačit zbývající civilisty z domovů v Gaze. Pozemní ofenzíva, která odstartovala brzy ráno v úterý, už zničila velké části největšího městského centra v Pásmu Gazy. Před zahájením pozemní operace provedly Izraelské obranné síly (IDF) 150 leteckých a dělostřeleckých útoků. Dvě armádní divize se pomalu probojovávají do centra města, kde se k nim v příštích dnech má připojit třetí.

Evropská komise navrhuje kvůli událostem v Gaze pozastavit část obchodní dohody s Izraelem

Evropská komise navrhla pozastavit část obchodní dohody s Izraelem z důvodu probíhající humanitární krize v Pásmu Gazy. Eurokomisař Maroš Šefčovič prohlásil, že ačkoliv EU lituje, že musí přistoupit k takovému kroku, považuje ho za „přiměřený a proporcionální“ vzhledem k naléhavé situaci. Evropská unie je pro Izrael nejdůležitějším obchodním partnerem, s celkovým objemem obchodu se zbožím 42,6 miliardy eur v roce 2024. .

Británie by se neměla bát kritizovat lídra. Trump čelí od vedení Londýna velké vlně kritiky

Donald Trump dorazil do Velké Británie a hned se setkal s vlnou kritiky ze strany londýnského starosty Sadiqa Khana. Podle něj udělal americký prezident v poslední době víc než kdokoli jiný, aby podpořil netolerantní krajní pravici po celém světě. Khanovy poznámky lze vnímat jako přímou výzvu vládě Keira Starmera, aby zaujala k Trumpovi pevnější postoj.

Zdroj: Libor Novák

