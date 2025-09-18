Čelní střet u Pohořelic nepřežila žena. Další lidé utrpěli zranění

Tragická je bilance vážné dopravní nehody, která se v úterý vpodvečer stala na obchvatu u Pohořelic na jižní Moravě. Jedna žena přišla o život, několik osob utrpělo zranění. Mezi zraněnými bylo i dítě. Nehodu vyšetřuje policie.
"Osobní automobil VW Passat se při předjíždění čelně střetl s protijedoucí dodávkou Renault. Při nehodě byly zraněny čtyři osoby. Třiapadesátiletá spolucestující z osobního automobilu pravděpodobného viníka nehody i přes oživovací pokusy záchranářů na místě zemřela," uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní. Silnice byla během zásahu složek záchranného systému a vyšetřování uzavřená. Objízdná trasa vedla přes Pohořelice.
Policie v uplynulých dnech uvedla, že například minulý týden byl jedním z nejtragičtějších na silnicích v Česku. Při dopravních nehodách přišlo o život celkem 17 lidí.
"Bilanci ovlivnily i nehody s více oběťmi, například ta u Trutnova se čtyřmi mrtvými. Hlavní příčiny zůstávají stejné, jde o nepřiměřenou rychlost, přejetí do protisměru a nevěnování se řízení. Meziročně je bilance zatím mírně příznivá, září je však horší než vloni," sdělili policisté na sociální síti X.
