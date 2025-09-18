Ukrajina má dva plány. Zelenskyj možná bude shánět desítky miliard dolarů

Lucie Podzimková

18. září 2025 13:34

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajina má dva plány, v případě jednoho z nich potřebuje sehnat 60 miliard dolarů, naznačil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hlavním plánem pro Kyjev je ukončení války, mírové rozhovory s Ruskem se ale v poslední době zastavily. 

Zelenskyj se ve středu rozepsal o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a jako první zmínil armádu. "Shodli jsme se na tom, co potřebujeme na nebi, v moři a na zemi. Naši partneři teď rozumí těmto potřebám, ale důležitá věc je, že jsme na stejné stránce, a oni jsou připraveni na dodávky," napsal na sociální síti X. 

Ukrajinský prezident zdůraznil, že zásadní bude i síla a velikost armády. "Víme, jaká musí být a že potřebuje značné financování. Proto je finanční podpora od našich partnerů klíčová," sdělil. Kyjev podle jeho slov požaduje i garance podobné článku 5 Severoatlantické smlouvy. "Diskutujeme s USA. Věřím, že dosáhneme bilaterálních rozhodnutí," podotkl.

Zelenskyj se vyjádřil i k protiruským sankcím. Podle politika je nutné stanovit, jaké sankce by se uvalily na Moskvu, pokud by se agrese vůči sousední zemi opakovala. 

"Pro příklad: náklady této války jsou dnes asi 120 miliard dolarů za rok. Ukrajina polovinu pokrývá ze svého rozpočtu. Druhá polovina - 60 miliard - musí být zajištěna jinde. Plán A je ukončit válku. Plán B je zajištění nákladů," dodal ukrajinský prezident.

Mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou se podle posledních dnech zastavily. Kreml minulý týden v pátek sdělil, že mírové rozhovory s Kyjevem mají pauzu, upozornila BBC. "Nemůžete nosit růžové brýle a očekávat, že vyjednávací proces přinese okamžité výsledky," prohlásil Dmitrij Peskov, mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina. 

"Komunikační kanály jsou k dispozici, jsou vytvořeny. Jakkoliv mají naši vyjednavači možnost komunikovat přes tyto kanály, můžeme říct, že tato komunikace je zastavena," citovala další vyjádření mluvčího ruská státní agentura TASS. Peskov tak odpověděl na otázku ohledně kontaktů mezi oběma válčícími zeměmi. 

