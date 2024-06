Dezinformační sítě napadají volby do europarlamentu. Taktik mají nespočet, EU vyzývá čtenáře k opatrnosti

Druhé největší volby na světě jsou terčem dezinformátorů. Píše o tom americká stanice CNN s odkazem na volby do Evropského parlamentu, kterých se zúčastní bezmála 400 milionů oprávněných voličů z 27 zemí.

Kvůli zavádějícím informacím sdílených ve veřejném prostoru si mnozí lidé myslí, že Evropská unie nechává potravinářské společnosti přidávat do jídla brouky, zakáže nám stará auta a hodlá omezit počet letů zavedením tzv. uhlíkových pasů.

Tyto snahy o šíření falešných zpráv mezi obyvatele EU často pocházejí z Ruské federace. Jde o jednu z mnoha taktik hybridní války, která má za cíl oslabit obranyschopnost, ekonomiku a celkovou bezpečnost protivníka. Rusko je podezříváno, že se těchto věcí dopouštělo už během voleb ve Spojených státech a Velké Británii.

Jednou z největších vlivových sítích je takzvaný Doppelgänger, který v Evropě působí od roku 2022. Vydává klonované stránky významných evropských mediálních organizací, díky čemuž může šířit zavádějící a nepravdivý obsah. Některé tyto webové stránky jsou už vytvořeny natolik kvalitně, že je čtenář při drobné nepozornosti nerozezná. „Provozovatelé Doppelgänger neustále nacházejí způsoby, jak obcházet sankce a zdokonalovat své zastírací techniky, což vede k ještě většímu šíření adres URL a reklam a případně k novým kampaním využívajícím stejnou infrastrukturu,“ uvádí fact-checkingový server EU DisinfoLab.

CNN jako příklad uvádí falešnou webovou stránku napodobující německý deník Bild, který se snažil přimět čtenáře uvěřit tomu, že „dospívající cyklista vykrvácel poté, co bylo kvůli úspoře energie vypnuto pouliční osvětlení“. Nejde pouze o taktiku Ruska pro evropské čtenáře, nýbrž i pro Rusy. Ti mají uvěřit extrémním dopadům energetické krize zapříčiněné sankcemi uvalenými na Rusko kvůli jeho agresi na Ukrajině.

Pravdou zůstává, že ještě před válkou bylo Německo na ruském plynu skutečně z velké části závislé a odstřižení mu způsobilo nemalé problémy. „Pro Rusy je poměrně snadné šířit dezinformace o tom, že EU má problémy kvůli sankcím a evropští občané mají problémy, protože není plyn z Ruska,“ uvádí generální tajemnice EU DisinfoLab Paula Goriová.

Potíž ale působí také možnost zpeněžit dezinformační obsah, nejde tedy o snahy bez možnosti zisku. „Více než 80 % návštěvnosti známých zdrojů dezinformací lze zpeněžit prostřednictvím online reklamy,“ píše EU DisinfoLab.

Evropská agentura European Digital Media Observatory (EDMO) před volbami do Evropského parlamentu vydává doporučení pro voliče pod hashtagem #BeElectionSmart. „Život je složitý a politika také. Titulky mají upoutat pozornost, ale titulek nemůže poskytnout celý příběh, stejně jako krátký příspěvek na sociálních sítích. Pokud to zní neuvěřitelně, pravděpodobně to tak je. Proto si přečtěte celý příběh, nejen titulek,“ doporučuje.

EDMO varuje také před příliš lákavými či pobuřujícími titulky. „Nadpisy a příspěvky ve stylu clickbaitu mohou být záměrně zavádějící a mají vyvolat silné emoce, které podporují sdílení.“