Česko by po více než 16 letech měl opět navštívit papež. Lev XIV. přijal pozvání prezidenta Petra Pavla, který v pondělí zavítal s manželkou do Vatikánu. Naposledy se do Česka vydal Benedikt XVI.
"Bylo mi velkou ctí setkat se ve Vatikánu s papežem Lvem XIV.," napsal prezident na sociální síti X a podotkl, že církev má mimořádný diplomatický dosah a sehrává důležitou roli při hledání cest k ukončení konfliktů.
Podle Pavla je v současnosti, kdy se zásadním způsobem rozhoduje o budoucnosti Evropy, stěžejní dialog. "S papežem jsme se shodli, že demokratické země jsou a i nadále by měly být přirozenými partnery a společně by měly usilovat o bezpečnost a mír ve světě," uvedla hlava státu.
Pavla ve Vatikánu doprovázela jeho manželka. "S Evou si velmi vážíme toho, že papež přijal naše pozvání do České republiky, a věříme, že ho u nás budeme moci brzy přivítat," dodal prezident.
Prezidentský pár se během pondělní návštěvy měl setkat i s Jeho Eminencí Pietrem kardinálem Parolinem, státním sekretářem. Pražský hrad o zahraniční cestě informoval počátkem měsíce na webových stránkách.
Lev XIV. je nejvyšším představeným katolické církve od loňského května, kdy nahradil zesnulého papeže Františka. Česko zatím naposledy navštívil Benedikt XVI. v září 2009. Šlo o čtvrtou návštěvu hlavy katolické církve v zemi.
Související
Pavel v lednu navštíví Vatikán, čeká ho setkání s papežem
Papež vyzval Ukrajinu a Rusko, aby zasedly k jednomu stolu a začaly jednat
papež Lev XIV. , Petr Pavel , Církev
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Povedené generálky na Australian Open. Menšík i Machač na australských turnajích kralovali
před 37 minutami
Do Česka by měl po mnoha letech přijet papež. Přijal pozvání od prezidenta
před 1 hodinou
Babišova vláda zruší televizní poplatky. Názor změnil i ministr Klempíř
před 2 hodinami
Pavlovi někdo vyhrožoval na internetu. Policie zadržela muže
před 2 hodinami
Další český hokejový úspěch. Po stříbru mužské dvacítky má ženská osmnáctka bronz
před 3 hodinami
Policie zadržela údajného zahraničního agenta. Měl pracovat pro Čínu
před 3 hodinami
Ve Spojených arabských emirátech budou jednat zástupci Ukrajiny, Spojených států a Ruska, oznámil Zelenskyj
před 4 hodinami
Zelenskyj: Evropa mlčí a Putin dál vyrábí rakety. Neměla by spoléhat na NATO, místo aby jednala jen čeká
před 5 hodinami
Trumpa k dohodě o Grónsku dotlačili poradci. Co je její náplní?
před 6 hodinami
Zelenskyj dorazil do Davosu, jednání s Trumpem začalo. Putin chce zaplatit členství v Radě míru zmrazenými aktivy
před 7 hodinami
Hraniční přechod Rafáh se příští týden otevře v obou směrech
před 8 hodinami
Jeden velký podvod na OSN? Rada míru popírá principy rovnosti, staví na bohatství a kultu uctívačů Trumpa
před 9 hodinami
V Radě míru chce být každý, prohlásil na zakládací ceremonii Trump. Na pódiu nebyl jediný západní spojenec
před 10 hodinami
Trump se dnes sejde se Zelenským
před 10 hodinami
Nový hit internetu: Nejstahovanější aplikace pomáhá bojkotovat americké zboží
před 11 hodinami
Babiš se chlubí, s kolika prezidenty a premiéry se setkal v Davosu. Nejsou to ani tři procenta lídrů
před 12 hodinami
Putin přijal pozvání do nově vznikající Rady míru, oznámil Trump
před 13 hodinami
Počasí: Zima si nevezme pauzu ani o víkendu, v noci teploty spadnou až na -8 stupňů
včera
Dosáhli jsme rámcové dohody o Grónsku, bude navždy, prohlásil Trump a zrušil cla
včera
Může americký Kongres zabránit Trumpovi v převzetí Grónska? Má k tomu hned několik nástrojů
Snaha prezidenta Donalda Trumpa o ovládnutí Grónska naráží v americkém Kongresu na nečekaně tvrdý odpor, a to i v řadách jeho vlastní Republikánské strany. Zákonodárci napříč politickým spektrem vyjadřují vážné obavy, že prezidentovy ambice by mohly vést k rozpadu NATO a k bezprecedentnímu narušení vztahů se spojenci. Otázkou zůstává, zda má Kongres reálné páky, jak Trumpovo tažení zastavit.
Zdroj: Libor Novák