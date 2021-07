Bouřky zasáhly i Jihomoravský kraj. Působí problémy v dopravě

Od 19:45 je trať průjezdná po jedné koleji, řekl ČTK mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Podle webu Českých drah se mohou v místě omezení vlaky opožďovat o 15 až 20 minut.

"Do vedení zasahuje i spadlý strom, který musejí hasiči odřezat. Kvůli napadaným větvím je vypnutá elektrika, ale do hodiny by se mělo zase jezdit. Před vypnutím jsme nechali projet téměř všechny vlaky, stojí tam jeden," uvedl kolem 18:30 Gavenda.

Pro Jihomoravský kraj platí až do nedělního odpoledne výstraha před velmi silnými bouřkami. Pro okres Znojmo platí rovněž výstraha před povodněmi. Vyplývá to z webu Českého hydrometeorologického ústavu.