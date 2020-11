Experti Akademie věd prozkoumají 13 lokalit na Bečvě, pachatel otravy stále neznámý

Zpráva s výsledky bude k dispozici v polovině prosince, řekl dnes České televizi vedoucí Ústavu biologie obratlovců AV ČR Pavel Jurajda, který má výzkum na starosti.

"Dneska a v následujících dvou dnech budeme sledovat rybí společenstvo, druhové složení, velikostní složení, dále potom makrozoobentos, to znamená vodní bezobratlí, kteří slouží rybám jako potrava, a nárůsty na kamenech, což je taky potrava pro ryby," řekl Jurajda. Podle něj je katastrofa na Bečvě docela výjimečná, a je tak důležité znát současný stav, aby bylo možné sledovat revitalizaci řeky. Průzkum inicioval Český rybářský svaz ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny.

Jurajda pak dnes ČTK řekl, že je těžké odhadnout, jak bude průzkum dále probíhat. "Rádi bychom pokračovali, uvidíme, jak se to bude vyvíjet v příštím roce. U Bečvy je problém, že má dost vysoké průtoky. Ne všude se dá vlézt do vody," řekl Jurajda. "Takže teď těžko můžu říci: 'Ano, bude to každý druhý měsíc, nebo každý třetí měsíc. To bych opravdu nerad sliboval. Musíme stáhnout data o průtocích a rozhodnout se podle toho," řekl. Vědec zároveň zdůraznil, že v letních měsících ho určitě bude zajímat stav přirozené reprodukce v řece.

Ekologická havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Do řeky vypustil 20. září kyanid dosud neznámý pachatel, případ stále vyšetřují vsetínští kriminalisté. Deník Právo dnes napsal, že se policie zajímá o kanál, který podle map neexistuje, a nikdo neví, odkud vede, ústí do Bečvy. Nachází se ve Lhotce nad Bečvou na Valašskomeziříčsku. Policie k tomu ale deníku odmítla komentář s tím, že pracuje s více verzemi.

Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři víc než 40 tun ryb ze zasažené oblasti Přerovska.