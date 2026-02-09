Europoslankyně Nikola Bartůšek opustila frakci Patrioti pro Evropu. Důvod nevysvětlila

Česká politická scéna na půdě Evropského parlamentu zaznamenala nečekaný obrat. Europoslankyně Nikola Bartůšek, která byla zvolena za hnutí Přísaha, se rozhodla ukončit své působení ve frakci Patrioti pro Evropu.
Tuto informaci oficiálně potvrdila předsedkyně parlamentu Roberta Metsolaová během zahájení plenární schůze ve Štrasburku. Na webu Evropského parlamentu už nemá Bartůšek uvedenou frakci a je vedená coby Nezařazený poslanec.
Bartůšek pro Novinky uvedla, že k rozvázání spolupráce s touto politickou skupinou došlo již v průběhu minulého týdne. Podle jejích slov se jejich cesty rozešly, čímž naznačila konec společného směřování. Od tohoto okamžiku bude v rámci evropských struktur působit jako nezařazená poslankyně, což mění její postavení při vyjednáváních i v rámci parlamentní práce.
Důvody tohoto náhlého kroku zůstávají do značné míry zahaleny tajemstvím. Europoslankyně odmítla na přímé dotazy ohledně konkrétních příčin odchodu odpovědět a neuvedla ani, proč o svém rozhodnutí neinformovala veřejnost dříve sama. Zdůraznila však, že okolnosti odchodu považuje za interní záležitost skupiny, kterou hodlá i nadále ctít.
Ve svém krátkém vyjádření se Bartůšek omezila pouze na to, že bývalým kolegům přeje mnoho úspěchů v jejich další činnosti. Její postoj naznačuje snahu o korektní ukončení vztahů bez veřejného propírání případných sporů.
Bartůšek přitom není v politice nováčkem, v Evropském parlamentu zasedá od července roku 2024. Svoji pozici v domácí politice posílila v únoru 2025, kdy se stala místopředsedkyní hnutí Přísaha.
Bartůšek ale nemusí být sama, kdo odchází. Její stranický kolega z Přísahy Antonín Staněk se k odchodu zatím nerozhodl. Situace uvnitř frakce je tak momentálně nejednotná, což potvrzují i slova předsedy hnutí.
Robert Šlachta, předseda Přísahy a senátor, k situaci uvedl, že se Staněk v rámci Patriotů zatím drží a další vývoj se teprve ukáže. Přiznal také, že s Nikolou Bartůšek o jejím kroku ještě osobně nehovořil.
V Norsku začal ostře sledovaný soudní proces se synem korunní princezny Mariusem Borgem Høibym, který je obviněn z více než tří desítek trestných činů. Čtyři ženy měl podle obžaloby znásilnit. Kauza se k soudu dostává jen krátce poté, co se jméno jeho matky Mette-Marit objevilo v tzv. Epstein Files.
Zdroj: Lucie Podzimková