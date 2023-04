Fialova vláda omezuje vliv autoritářů. Po krku jí jde SPD nebo rapper Kaleta, nejde jen o šíření nenávisti

Podle webových stránek Atlas vlivu nejochotněji napomáhají šíření čínského vlivu z řad poslanců Radim Fiala (SPD), Andrej Babiš (ANO), Ladislav Okleštěk (ANO), Tomio Okamura (SPD), Josef Bernard (STAN) a Radek Vondráček (ANO).

Ruskému vlivu pak napomáhají opět Fiala, Babiš, Okamura a Vondráček. Dalšími jsou Jaroslav Foldyna, Jan Hrnčíř, Jiří Kobza, Karla Maříková, Jaroslav Bašta a Radek Koten – všichni poslanci za SPD.

Atlas vlivu zkoumá šíření čínského a ruského vlivu a boj proti němu prostřednictvím analýzy hlasování jednotlivých politiků a jejich účasti v různých kauzách posledních let. Provozuje ho Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty.

Na druhé straně nejaktivněji proti negativním vlivům bojuje předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Bezpečnostní centrum ve své zprávě zmínilo, že ji při její nedávné cestě na Tchaj-wan doprovázela delegace čítající přes 150 osob.

Po boku Pekarové stojí v obraně proti čínskému a ruskému vlivu prakticky celý vládní kabinet. Jmenovitě jde o ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), ministryni obrany Janu Černochovou (ODS), ministryni pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou (TOP09), ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS), ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti), ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti), ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL) a předsedu vlády Petra Fialu (ODS).

Vedle Pekarové za poslední roky Čínskou republiku navštívil předseda Senátu Miloš Vystrčil, pražský primátor Zdeněk Hřib a nedlouho po svém zvolení si s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen telefonoval její nynější protějšek Petr Pavel.

Neopatrná slova i cílené útoky politiků

Pro Česko je klíčové členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Ve spojení s více než třicítkou zemí může mít daleko větší jistotu, co se týká vlastní bezpečnosti. Přes 30 let členství v NATO a bezmála 20 let v Evropské unii ČR zajistilo pevnou pozici.

Reportéři serveru Aktuálně.cz loni v říjnu informovali o chvále, která se snesla na Českou republiku díky jejímu předsednictví v Radě Evropské unie. „Češi už nejsou ti, kteří jen ohrnují nos, dnes drží Evropu pohromadě,“ popsala v rozhovoru eurokomisařka Věra Jourová (ANO). Podle ní se na české předsednictví bude vzpomínat jako na velké. „Kvůli tomu, jaké úkoly muselo řešit a že je zvládá.“

S pozicí ČR přitom neopatrně nakládal během debat prezidentských kandidátů její spolustraník a poslanec Andrej Babiš, jehož kabinet Jourovou do Evropské komise nominoval. V lednovém duelu s protikandidátem Petrem Pavlem odpověděl negativně na otázku moderátora, jestli by při napadení Polska vyslal vojáky na pomoc. Následně se za svou odpověď omluvil.

Jeho výrok čelil kritice ze zahraničí. „Chci pana Babiše ubezpečit, že Estonsko své vojáky pošle, pokud se Česko dostane do krizové situace. Pan Babiš by si také měl vzpomenout na historii včetně roků 1968 a 1938,“ vzkázal estonský ministr zahraničí Urmas Reinsalu. Přidal se k němu také lotyšský ministr zahraničí Edgars Rinevičs. „Československo napadli Sověti v roce 1968 a my jsme dočasně ztratili svou nezávislost v roce 1940, proto myslím, že takové komentáře jakéhokoliv politika zacházejí příliš daleko. I když přihlédneme k vnitřní politické situaci, tak nejsou zodpovědné.“

Již dříve se v rozhovoru pro EuroZprávy.cz k Babišovým výrokům vyjádřil litevský ministr obrany Arvydas Anušauskas. „Pevně věřím, že Česká republika je zodpovědný partner a spojenec, který už nyní přispívá ke společné bezpečnosti baltských zemí. Tudíž nemám pochyb o tom, že Česká republika dostojí svých závazů stejným způsobem, jakým by to udělala Litva v případě ohrožení České republiky,“ ujistil.

Jednou z dalších významných osobností, kterou by Peking i Moskva mohly za její aktivitu chválit, je předseda poslaneckého klubu SPD Tomio Okamura. Co se hlasování týká, zvedl ruku proti usnesení Poslanecké sněmovny označující ruský režim za teroristický. Odmítl protokoly o přistoupení Finska a Švédska do Severoatlantické aliance.

Dříve kritizoval cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, stavěl se proti rozhodnutí o opatřeních snižujících energetickou závislost na Rusku či aktivně šířil kontroverzi ohledně vakcíny Sputnik V. Mimo jiné se účastnil pravidelných oslav konce druhé světové války na ruské ambasádě, a to společně se svými spolustraníky Foldynou a Baštou. Za klub ANO zde byli Radek Vondráček a Stanislav Berkovec.

Osočit vládu a strašit novým světovým řádem

Tak by se dala nazvat taktika, kterou šiřitelé ruského a čínského vlivu využívají. Někteří z nich, dá se říct, nevědomky. Například Marek Kaleta, vystupující pod přezdívkou Marcus Revolta, podpořil předsedu strany PRO Jindřicha Rajchla a děkana Miroslava Ševčíka, jak informoval fact-checkingový web Manipulátoři.cz. Problémem je, že Kaleta šíří konspirace o novém světovém řádu a brojí proti nadvládě bankéřů a elit, zatímco lidi láká na multilevelový marketing – radí lidem, jak co nejvíce zbohatnout a láká je na finanční stabilitu a pasivní příjmy prostřednictvím svého projektu Energy Revolution. Kaleta má poměrně velký dosah, jen na Instagramu ho sleduje 107 tisíc uživatelů, na YouTube přes 93 tisíc.

„Sbalte kufry, kluci, vemte i Markétku Adamovou, udělejte si výlet, pozvěte kluky ze zemí, které mají inflaci pod 8 % na oběd, na kávu. Ať vám poradí, co máte dělat. To je racionální postup. Učit se od lepších, že jo. Klidně volejte na Tchaj-wan, volejte Zelenskému, ale nezapomeňte vyvíjet aktivity, které přinesou něco i naší zemi. Kdyžtak zavolejte mně kluci, já vám poradím,“ adresoval v instagramovém videu prezidentu Pavlovi a předsedovi vlády Fialovi. Za své výroky se později omlouval s tím, že není ekonom, ale jen manažer a neví, jestli za inflaci může současná nebo bývalá vláda. „Nemám rád tuto vládu, ale zároveň mám rád objektivní šíření informací,“ řekl.

Kaleta při své činnosti využívá hned několik dezinformačních narativů, které popisuje například fact-checkingový server Čeští elfové. Jsou mezi nimi konspirace o globálním spiknutí a popis státních institucí jako neschopných. V sedm let starém hudebním videoklipu s názvem 11. září v Evropě brojí proti migraci ze zemí Blízkého východu. V klipu například zaznívá, že „náš lid ztrácí moc“ nebo „Češi proberte se, máme 11. září v Evropě“. Vinu následně shazuje na politické elity s tím, že se snaží Čechy a Evropany poštvat proti muslimům. Kaleta jakožto Marcus Revolta na videu nasbíral 450 tisíc zhlédnutí.

Známé osobnosti dezinformují od covidu

Dezinformace se začaly nejviditelněji šířit během pandemie onemocnění covid-19. Seznam Zprávy začátkem roku 2021 informovaly o veřejně známých osobnostech, které se na jejich šíření podle Evropských hodnot podílely. Jmenovitě šlo o Janka Ledeckého, Daniela Landu, Ilonu Csákovou, Daniela Hůlku a Báru Basikovou.

Ledecký například informoval o pandemii coby marketingové kampani farmaceutických firem. Landa pro změnu představil svůj projekt Blanický manifest proti koronavirovým opatřením, který získal 17 tisíc podpisů a organizátoři ho odnesli do Poslanecké sněmovny. Csáková pak obviňovala z plánování pandemie Billa Gatese a Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) – podle Seznam Zpráv šlo o dezinformace nejtěžšího kalibru. Hůlka označil bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymulu za plukovníka smrti a prohlásil, že někteří ministři chtějí lidem sebrat děti.

Trend ale zdaleka neskončil covidem. V aktivním dezinformování pokračuje například bývalý prezident republiky Václav Klaus. Ministerstvo zdravotnictví ho během covidu označilo jako příklad veřejně známé osobnosti, jejíž výroky a chování v době pandemie využívají dezinformátoři.

Místopředseda Trikolory Petr Štěpánek dezinformoval o systematickém vyhlazování obyvatel Donbasu ze strany ukrajinské pravidelné i nepravidelné armády. Podle něj měla povraždit až 14 tisíc osob.

Dezinformátor Aleš Svoboda během loňského roku šířil nepravdivé příspěvky na sociálních sítích o tom, že slovenský premiér Eduard Heger a německý poslanec Gunnar Beck označili ČR během jejího předsednictví v Radě EU za nedůstojného partnera.

Stálicí dezinformační scény je i podle zprávy serveru Manipulátoři.cz senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Dezinformace začala šířit zejména během pandemie covidu a nyní pokračuje s Ukrajinou. Naposledy sdílela příspěvek o tom, že kvůli výcviku ukrajinských vojáků v újezdu Libavá se na Olomoucku šíří tuberkulóza.