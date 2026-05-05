Hasiči dostali požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu. Zásah pokračuje

Hasiči zásadně pokročili s hašením požáru v Českém Švýcarsku, s nímž zápasí už od soboty. Oheň se v pondělí podařilo dostat pod kontrolu, už dnes by se měly snížit počty nasazených jednotek. Zásah by mohl skončit do konce probíhajícího týdne.
Na místě se v pondělí pohybovalo více než 540 hasičů a až 180 kusů techniky. Večer přišly dobré zprávy. "Oheň se díky takovému nasazení a velkému úsilí všech zapojených jednotek podařilo dostat pod kontrolu, plameny se dál nešíří. Před půl sedmou večer vyhlásil velitel zásahu lokalizaci požáru," uvedl Hasičský záchranný sbor na síti X.
Hasiči označili situaci za optimistickou, plocha zásahu se z původních 100 snížila na 20 hektarů. "Přestože od úterka snížíme počty nasazených jednotek, předpokládáme, že nám nadále budou s hašením pomáhat taky helikoptéry," sdělili. "Pokud se bude situace dál vyvíjet příznivě, mohli bychom ukončit činnost v národním parku v závěru tohoto týdne," dodali.
Právě v národním parku České Švýcarsko došlo v červenci 2022 nedaleko Hřenska k nejrozsáhlejšímu lesnímu požáru v historii České republiky. Plameny zasáhly plochu více než tisíce hektarů. V největším nasazení hasilo oheň devět vrtulníků, pět letadel a asi sedm stovek hasičů.
Až do půlnoci na středu zůstává v platnosti výstraha před nebezpečím požárů, které hrozí po celé zemi s výjimkou západních Čech. Riziko má polevit kvůli očekávaným dešťovým srážkám.
Doporučuje se nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Je také třeba dbát na úsporné hospodaření s vodou.
