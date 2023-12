Hnutí ANO by drtivě vyhrálo volby do Sněmovny. ODS stále předbíhá o více než dvojnásobek

Třetí příčku obsadili Piráti s 11 procenty hlasů, což je o dvě procentní body více než v říjnu. Podpora SPD klesla o dvě procentní body na 8,5 procenta. Do Sněmovny by se také dostaly STAN s šesti procenty a TOP 09 s 5,5 procenty hlasů.

Vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti) by měla dohromady podporu 42 procent voličů, což by znamenalo 90 poslaneckých křesel. Hnutí ANO by získalo 87 poslaneckých mandátů, zatímco SPD by jich získala 23.

Autoři průzkumu poznamenali, že preference opozičních stran v listopadu spíše stagnovaly, zatímco vládní strany si mírně polepšily. Tento trend byl v minulých letech pozorován v listopadu, což může být ovlivněno oslavami výročí 17. listopadu.

Strana sociální demokracie (dříve ČSSD) zůstává pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny, s podporou 4,5 procenta. Lidovci následují s čtyřmi procenty a komunisté s podporou 3,5 procenta hlasů. Podpora ostatních stran je v listopadovém modelu velmi nízká, přičemž u stran pohybujících se okolo pětiprocentní hranice je nejistota ohledně jejich úspěchu.

Ochota zúčastnit se voleb do Sněmovny oproti říjnu mírně vzrostla na 69 procent. Z této skupiny by určitě k volbám přišlo 55,5 procenta, dalších 13,5 procenta zvažuje účast. Čtvrtina lidí by naopak určitě nešla k volbám, a šest procent uvedlo, že spíše ne.

Přibližně polovina respondentů je rozhodnutá zúčastnit se voleb, zatímco 30 procent si je jisto svou účastí, ale ještě neví, koho by volili. Čtrnáct procent se necítí jistými ani účastí, ani volbou strany, a pět procent ví, koho by volili, ale nejsou si jisti, zda by k volbám skutečně šli.