Inspekce varuje před bramborovým salátem způsobujícím listeriózu. Prodával jej i Globus

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje veřejnost před nebezpečnou šarží baleného bramborového salátu. Během pravidelné kontroly přímo ve výrobě odhalili inspektoři v jedné z šarží přítomnost bakterií Listeria monocytogenes, které jsou původcem infekčního onemocnění listerióza.
Konkrétně se jedná o Bramborový salát MASO WEST v balení 140 g s datem použitelnosti do 01. 04. 2026 (šarže: L862026076). Výrobcem je klatovská společnost MASO WEST s.r.o. Inspekce důrazně apeluje na všechny spotřebitele, kteří mají tento výrobek doma, aby jej v žádném případě nekonzumovali.
Kontaminovaný salát byl dodán do několika konkrétních prodejen. Prodávaly jej pobočky řetězce Globus (Praha–Černý Most, Praha–Zličín, Chomutov, Jeníšov), provozovna Řeznictví Horoměřice a prodejna JIP PLUS Sedlčany.
Vzhledem k potvrzenému nálezu nařídila SZPI okamžité stažení produktu z trhu. Výrobce musel navíc s okamžitou platností přerušit výrobu tohoto i všech typově podobných pokrmů. Tento zákaz potrvá do doby, než firma na vlastní náklady laboratorně prokáže nezávadnost svých výrobků i používaných surovin.
Prodejem potraviny, která nesplňuje bezpečnostní požadavky na mikrobiologická kritéria, došlo k porušení evropských předpisů. S výrobcem bude proto zahájeno správní řízení, ve kterém mu hrozí vysoká pokuta.
Zdroj: Libor Novák