"Jeho lež mě tak rozčílila, že jsem se neovládl." Muž promluvil o útoku na Babiše

Libor Novák

2. září 2025 12:24

Vladislav N., čtyřiašedesátiletý muž, který v pondělí napadl předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, popsal svůj čin jako „momentální zkrat“. Útok se odehrál během předvolebního mítinku hnutí ANO v obci Dobrá na Frýdecko-Místecku. 

Policie ho nyní prověřuje pro podezření z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví, i když zatím nebylo vzneseno žádné obvinění. Muž se k činu přiznal s tím, že mu na mítinku vadilo, že Babiš popíral, že slíbil vybudovat halu pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou.

Vladislav N. pro Seznam Zprávy uvedl, že ho Babišova lež tak rozčílila, že se neovládl. „To jsem nevydržel, prošel jsem mezi lidmi a tak jsem mu natáhl. Údajně to bylo dvakrát, ale vzal jsem ho přes rameno,“ popsal svůj útok, při kterém použil hůl. Dle jeho slov Babišovi nevzniklo žádné vážné zranění a krev netekla. Přes svůj čin vyjádřil lítost a dodal, že "to nemá vůbec rozumové opodstatnění."

Útočník měl podle webu Novinky na svých sociálních sítích aktivní profil, kde se ostře vymezoval proti Andreji Babišovi a jeho hnutí. Babiše označoval za „všehoschopného Slováka“ a „nezvaného migranta“, připomínal jeho údajnou spolupráci s StB a kritizoval jeho firmu Agrofert, jejíž znárodnění navrhoval. Psaní velkými písmeny a vulgární výrazy byly součástí jeho rétoriky, ve které varoval před hrozbou „ruského gulagu pod vedením ulhaného udavače“.

Kritika Vladislava N. se ale neomezovala pouze na hnutí ANO. Ve svých příspěvcích hanlivě komolil jména dalších politiků, například poslance Patrika Nachera nebo senátorky Jany Mračkové Vildumetzové. Své ostré názory směřoval také proti „proruským dezolátům“ a dalším politikům. V minulosti kritizoval i bývalého ministra ODS Pavla Blažka.

