K České televizi vyrazili demonstranti, chtějí se dostat do vysílání

Pražská policie vzkázala, že při čtvrteční demonstraci před sídlem České televize (ČT) je připravená udělat maximum pro zajištění veřejného pořádku a ochrany zdraví i majetku. Řidiče varovala před odpoledním omezením provozu mezi Václavským náměstím a Kavčími horami a rezidenty upozornila na to, že některé ulice poblíž sídla televize budou až do večera zcela neprůjezdné. ČTK to dnes sdělil policejní mluvčí Jan Daněk.