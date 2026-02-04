Klempíř chtěl mluvit s umělci, ale poté couvl. Pozvání platí i nadále

Oto Klempíř
Výměna názorů mezi ministrem kultury Oto Klempířem a několika umělci pokračuje. Točí se kolem možného setkání obou stran, které navrhl člen nynější vlády. Zástupci umělecké sféry ani po posledních vyjádřeních ministra nestáhli pozvánku na debatu v jednom z pražských divadel. 

Klempíř v pondělí pozval umělce, kteří vystoupili na víkendové demonstraci, k debatě na ministerstvu. Oni podotkli, že dialog je důležitý a potřebný, a přišli s protinabídkou. S ministrem chtěli mluvit veřejně v divadle Palace, přičemž diskuzi by vedl nezávislý moderátor, aby šlo o konstruktivní a věcnou výměnu názorů. 

Politik v úterý podal reakci protistrany tak, že jeho nabídku odmítla. "Slušnost není slabost. Proto jsem nabídl hercům, kteří vystupovali na nedělní akci setkání s tím, že si rád vyslechnu jejich názory, že můžeme vést debatu. Tuto nabídku odmítli a mají na to samozřejmě právo. Je mi to líto. Jejich pozvání na debatu organizovanou politickou lobbistickou skupinou Milion chvilek neberu. Chtěl jsem s nimi řešit budoucnost kultury, ne politiku," napsal na facebooku.

Hynek Čermák a spol. ale znovu reagovali. Na úvod prohlášení zdůraznili, že debatu by nepořádala iniciativa Milion chvilek pro demokracii, ale oni sami. "Impulsem k navrhované debatě byla Vaše nabídka osobního setkání, jehož cílem mělo být vyjasnění postojů nás umělců 'z očí do očí' v reakci na naše vystoupení při nedělní demonstraci," uvedli. 

Umělci vysvětlili, že jejich vystoupení bylo politickým vyjádřením kritického občanského postoje. "Domníváme se proto, že předmětem debaty mají být politické otázky spojené s výkonem Vaší funkce, tedy Vaše postoje, rozhodnutí a způsob, jakým hodláte vést Ministerstvo kultury," konstatovali.

"Dalším z nedorozumění, k nimž v naší komunikaci došlo, je Vaše zmínka o veřejném streamování. Uvádíte, že Ministerstvo kultury s tímto od začátku počítalo. Bohužel jste se o tom ve své pozvánce, která nám byla doručena, nezmínil," pokračovali umělci. 

Umělci na závěr zmínili, že jejich pozvání pro ministra nadále platí. "Přivítáme Vás přátelsky, otevřeně a kulturně. Není naším cílem Vás stavět do defenzivy, ale vést otevřený dialog, který může být inspirující pro širokou veřejnost," dodali.

Oto Klempíř

Klempíř si na ministerstvo pozve umělce, kteří ho kritizovali na nedělní demonstraci

Ministr kultury Oto Klempíř reaguje na kritiku, která se na jeho osobu snesla během nedělního protestu na Staroměstském náměstí. Člen vládního kabinetu za hnutí Motoristé oznámil, že hodlá zúčastněné umělce pozvat k osobnímu setkání přímo na svůj úřad. Cílem této schůzky má být přímá konfrontace názorů, aby se předešlo dalšímu vzájemnému osočování skrze mediální výstupy.

