Klempíř chtěl mluvit s umělci, ale poté couvl. Pozvání platí i nadále

Výměna názorů mezi ministrem kultury Oto Klempířem a několika umělci pokračuje. Točí se kolem možného setkání obou stran, které navrhl člen nynější vlády. Zástupci umělecké sféry ani po posledních vyjádřeních ministra nestáhli pozvánku na debatu v jednom z pražských divadel.
Klempíř v pondělí pozval umělce, kteří vystoupili na víkendové demonstraci, k debatě na ministerstvu. Oni podotkli, že dialog je důležitý a potřebný, a přišli s protinabídkou. S ministrem chtěli mluvit veřejně v divadle Palace, přičemž diskuzi by vedl nezávislý moderátor, aby šlo o konstruktivní a věcnou výměnu názorů.
Politik v úterý podal reakci protistrany tak, že jeho nabídku odmítla. "Slušnost není slabost. Proto jsem nabídl hercům, kteří vystupovali na nedělní akci setkání s tím, že si rád vyslechnu jejich názory, že můžeme vést debatu. Tuto nabídku odmítli a mají na to samozřejmě právo. Je mi to líto. Jejich pozvání na debatu organizovanou politickou lobbistickou skupinou Milion chvilek neberu. Chtěl jsem s nimi řešit budoucnost kultury, ne politiku," napsal na facebooku.
Hynek Čermák a spol. ale znovu reagovali. Na úvod prohlášení zdůraznili, že debatu by nepořádala iniciativa Milion chvilek pro demokracii, ale oni sami. "Impulsem k navrhované debatě byla Vaše nabídka osobního setkání, jehož cílem mělo být vyjasnění postojů nás umělců 'z očí do očí' v reakci na naše vystoupení při nedělní demonstraci," uvedli.
Umělci vysvětlili, že jejich vystoupení bylo politickým vyjádřením kritického občanského postoje. "Domníváme se proto, že předmětem debaty mají být politické otázky spojené s výkonem Vaší funkce, tedy Vaše postoje, rozhodnutí a způsob, jakým hodláte vést Ministerstvo kultury," konstatovali.
"Dalším z nedorozumění, k nimž v naší komunikaci došlo, je Vaše zmínka o veřejném streamování. Uvádíte, že Ministerstvo kultury s tímto od začátku počítalo. Bohužel jste se o tom ve své pozvánce, která nám byla doručena, nezmínil," pokračovali umělci.
Umělci na závěr zmínili, že jejich pozvání pro ministra nadále platí. "Přivítáme Vás přátelsky, otevřeně a kulturně. Není naším cílem Vás stavět do defenzivy, ale vést otevřený dialog, který může být inspirující pro širokou veřejnost," dodali.
Zdroj: Libor Novák