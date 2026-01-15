Klempíř připustil zrušení koncesionářských poplatků. Vidí to na příští rok

Oto Klempíř
Z rappera zvyklého na ovace fanoušků se stal politik, který se může setkat i s kritikou. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) by se jí od části lidí mohl dočkat za obrat ohledně poplatků za veřejnoprávní média. V nejnovějším rozhovoru už totiž připustil jejich zrušení. 

Klempíř se domnívá, že úvaha mnoha lidí, že poplatky zajistí nezávislost veřejnoprávních médií, může být lichá. "Není to úplně pravda, protože nezávislost veřejnoprávních médií zajistí především odvaha managementu. Poplatky jsou jen způsob financování," poznamenal v rozhovoru pro deník Blesk.

Podle člena Babišovy vlády za Motoristy se ve většině evropských zemí financují veřejnoprávní média z rozpočtu. "A proto ten můj výrok prochází nějakým vývojem. Je pravda, že je třeba trošku nefér, že rodina se dvěma dětmi a třemi televizemi dává stejně jako důchodkyně, která bydlí sama, má nízký důchod a zapne si občas ČT24," podotkl. 

Ministr kultury následně přiznal, že hledá nejlepší model financování České televize a Českého rozhlasu. "Je pravda, že možná by bylo lepší přejít na financování z rozpočtu," prohlásil a naznačil i časový harmonogram zrušení koncesionářských politiků. "Já si myslím, že se to povede stoprocentně. Odhadoval bych to asi na rok 2027," dodal. 

Klempíř se v uplynulých dnech setkal s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem. "Společně hovořili o budoucnosti České televize a o významu zachování silné a nezávislé veřejnoprávní služby," uvedla veřejnoprávní stanice na sociální síti X, kde zveřejnila i fotografii obou mužů. 

Rozhlasové a televizní poplatky jsou jinou podobnou povinnou platbou, která slouží k financování médií veřejné služby, konkrétně České televize a Českého rozhlasu. Platí ho fyzické osoby, podnikatelé a firmy. Výše platby se loni po 17 letech zvýšila z 45 na 55 korun u rozhlasového poplatku a ze 135 na 150 korun u televizního poplatku.

