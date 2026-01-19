"Koupil jsem si glóbus za 15 tisíc, abych viděl, kde je." Babiš se odmítl postavit za Grónsko

Premiér Andrej Babiš (ANO) se na pondělní tiskové konferenci vyjádřil k aktuálně nejpalčivějšímu tématu světové diplomacie – snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa získat do vlastnictví Grónsko. Na přímý dotaz, zda může jednoznačně prohlásit, že Česká republika stojí v tomto sporu za autonomním územím Dánska, Babiš odpověděl negativně. Podle něj není situace černobílá a Praha v tuto chvíli preferuje cestu vyjednávání a vnitroalianční dohody namísto kategorických deklarací.
Babišův postoj se opírá o přesvědčení, že bezpečnostní argumenty Bílého domu mají své opodstatnění. Premiér prozradil, že si pro lepší pochopení geopolitického kontextu pořídil luxusní glóbus za 15 tisíc korun, aby mohl analyzovat strategickou polohu ostrova. Poukázal přitom na trajektorie ruských raket a zdůraznil, že Grónsko leží na klíčové trase mezi Ruskem a Spojenými státy. Trumpovy obavy z vlivu Ruska a Číny v Arktidě jsou tak podle českého premiéra relevantní a vyžadují seriózní debatu.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) svého šéfa podpořil a kritizoval přístup předchozí vlády, která byla podle něj s každým vyjádřením „rychle hotová“. Současná česká diplomacie chce podle něj vystupovat jako síla, která spojence nerozděluje, ale hledá společnou řeč. Macinka zdůraznil, že dělání „různých stran“ ze spojenců v rámci NATO je kontraproduktivní a Česko by se mělo snažit o mediaci konfliktu mezi Washingtonem a evropskými metropolemi.
Babiš zároveň vnímá Trumpovo agresivní vystupování, včetně hrozeb uvalení dodatečných cel, jako specifickou vyjednávací taktiku, kterou chce americký prezident „vykopnout“ diskusi. Odmítl se proto připojit k výzvám osmi unijních zemí, které Trumpovo jednání ostře odsoudily jako narušení transatlantických vztahů. Pro českého premiéra jsou podobné deklarace v tuto chvíli bezvýznamné, pokud nepovedou k reálnému vyjasnění pozic u jednacího stolu.
Celá situace má přitom i velmi citelný ekonomický rozměr. Donald Trump pohrozil, že od 1. února zavede desetiprocentní cla na veškeré zboží z osmi zemí, které se proti jeho plánu na koupi Grónska postavily – včetně Německa a Británie. Pokud nedojde k dohodě do června, mají tato cla vzrůst až na 25 procent. Babiš si je vědom závažnosti těchto hrozeb, které budou hlavním tématem čtvrtečního zasedání Evropské rady, kde bude Česko zastupovat.
Naděje na uklidnění situace nyní premiér upíná k nadcházejícímu Světovému ekonomickému fóru v Davosu. Právě tam by se měl Donald Trump setkat s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Babiš věří, že tato schůzka by mohla přinést kýžený průlom a zabránit nešťastným „soubojům“ uvnitř Aliance, které by v době globální nestability oslabily celou západní komunitu.
Související
Sněmovna potvrdila Babišově vládě mandát. Vyslovila jí důvěru
Pavel i Babiš se těší důvěře nadpoloviční většiny Čechů, Okamuru nepodporuje ani polovina lidí
Aktuálně se děje
před 24 minutami
"Koupil jsem si glóbus za 15 tisíc, abych viděl, kde je." Babiš se odmítl postavit za Grónsko
před 39 minutami
Střelba v Chřibské měla vztahový motiv. Útočník střílel na policisty, pak si vzal život
před 1 hodinou
Trump pozval Putina do Rady míru, která má dohlížet na Pásmo Gazy
před 1 hodinou
Větrné počasí trvá. Meteorologové prodloužili výstrahu
před 1 hodinou
16 tisíc mrtvých, 300 tisíc zraněných, tisíce lidí přišly o zrak. Írán podle lékařů skutečná čísla obětí demonstrací tají
před 2 hodinami
Letouny Ukrajině neprodáme, oznámil po jednání koalice Okamura
Aktualizováno před 2 hodinami
Střelba na úřadě na Děčínsku. Na místě jsou mrtví a zranění
před 3 hodinami
Trump spojil snahu o získání Grónska s neudělenou Nobelovkou. Už nejsem vázaný mírem, napsal do Norska
před 4 hodinami
15 let po Fukušimě se Japonsko připravuje na restart největší jaderné elektrárny na světě
před 4 hodinami
Okamura: Ministr Zůna prodej armádních L-159 Ukrajině odmítá
před 5 hodinami
Dříve nepředstavitelné, dnes realita. Brusel může poprvé aktivovat obchodní „bazuku“
před 6 hodinami
Trump uvrhl NATO do nejhlubší krize v historii. Riskuje rozpad aliance
Aktualizováno před 6 hodinami
Ve Španělsku se srazily rychlovlaky převážející stovky lidí. Nejméně 39 mrtvých a sto zraněných
před 7 hodinami
Počasí: Meteorologové vydali výstrahu, část republiky zasáhne silný vítr
Aktualizováno včera
Jan Darmovzal je zpět v Česku. Na letišti s ním přistál vládní speciál
včera
Experti nad Trumpovým zájmem o Grónsko kroutí hlavou. Čína a Rusko musí mít obrovskou radost, varuje EU
včera
Letadlo s vězněným Čechem je na cestě domů. V Praze přistane dnes večer
včera
Ukrajinci si do konce války nezatopí? Ruský plán, jak donutit Kyjev ke kapitulaci, znepokojuje experty
včera
Ať si nejprve ověří informace, vzkázal Pavel Macinkovi. Vysvětlil, jak to je s letouny pro Ukrajinu
včera
Zasadí Trump globální ekonomice drtivou ránu? Francie požaduje odvetu, USA se kvůli Grónsku bojí izolace
Evropské mocnosti čelí bezprecedentní diplomatické krizi poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením drastických cel a ekonomickým tlakem na osm evropských zemí. Důvodem je jeho trvající snaha získat pod americkou kontrolu Grónsko. Velká Británie spolu s Francií, Norskem, Švédskem, Finskem, Nizozemskem a Dánskem vydala společné prohlášení, ve kterém varuje, že tento postup riskuje „nebezpečnou sestupnou spirálu“ a zásadním způsobem podkopává transatlantické vztahy.
Zdroj: Libor Novák