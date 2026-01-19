Česká republika své bitevníky L-159 na Ukrajinu nepošle. Po pondělním jednání koaliční rady to potvrdil předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Vláda se shodla na tom, že stroje nebudou Kyjevu darovány a nepřipadá v úvahu ani jejich prodej. Hlavním argumentem kabinetu je potřeba zachovat tyto letouny ve výzbroji naší armády pro zajištění vlastní obrany.
Spor o letouny Alca naplno propukl po návratu prezidenta Petra Pavla z Ukrajiny. Hlava státu v neděli uvedla, že prezident Volodymyr Zelenskyj navrhl odkoupení strojů, což Pavel vnímal jako velkou příležitost pro domácí zbrojovku Aero Vodochody. Podle prezidenta by úspěšné nasazení letadel v reálném boji posloužilo jako nejlepší možná reklama na světových trzích a mohlo by přilákat další zahraniční kupce.
Vládní koalice však na věc pohlíží čistě pragmaticky. Tomio Okamura zopakoval, že ačkoliv je účetní hodnota letounů po letech provozu nízká, jejich bojový potenciál je stále značný. Podle jeho slov mohou českému letectvu efektivně sloužit ještě desítky let a stát by za jejich případnou náhradu musel zaplatit násobně vyšší částky.
Debata o letounech rozvířila i emoce uvnitř české diplomacie. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) kritizoval prezidenta Pavla za to, že o dodávkách mluvil bez dostatečné koordinace s vládou, a přirovnal jeho počínání k „slonovi v porcelánu“.
Prezident se proti takovému nařčení ohradil s tím, že pouze navazoval na dlouhodobá jednání, o kterých je kabinet informován. Vzkázal ministrovi, že by si zkušení diplomaté měli nejprve ověřit všechna fakta, než začnou někoho mentorovat.
Navzdory prezidentově snaze podpořit český obranný průmysl skrze ukrajinskou poptávku je nyní jasné, že vláda Andreje Babiše upřednostňuje setrvání strojů v domácích hangárech.
Americký prezident Donald Trump v nejnovějším rozhovoru pro server Politico otevřeně vyzval ke svržení íránského režimu a ukončení sedmatřicetileté vlády ajatolláha Alího Chameneího. Podle Trumpa nastal čas, aby si Írán hledal nové vedení, které zemi vyvede z izolace a bídy. Prezidentova slova přicházejí v době, kdy v Íránu po vlně brutálního potlačování protestů začíná opadat největší napětí.
Zdroj: Libor Novák