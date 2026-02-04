Macinka dál fanaticky bojuje za Turka, opozice si ho maže na chleba

Ministr zahraničí Petr Macinka se nadále nedokáže smířit s tím, že se jeho stranický kolega z hnutí Motoristé Filip Turek nestane ministrem, jak se na tom dnes shodl prezident Petr Pavel a předseda vlády Andrej Babiš (ANO). V Poslanecké sněmovně během jednání o vyslovení nedůvěře vládě opět útočil na prezidenta, zástupci opozice ale následně s ledovým klidem upozornili, že Turek dostal méně preferenčních hlasů než oni a celá věc je uzavřena.
Macinka ve svém projevu obvinil hlavu státu ze svévolného zasahování do pravomocí výkonné moci a z porušování české Ústavy. Podle ministra se prezident dopustil nepřípustného precedentu, když odmítl jmenovat Turka ministrem životního prostředí, čímž podle něj překročil své kompetence.
Šéf Motoristů zdůraznil, že prezident není nadřízeným předsedy vlády a jeho role v procesu jmenování členů kabinetu by měla být formální. Podle Macinkových slov nemá prezident právo provádět selekci kandidátů na základě vlastních preferencí, ale má povinnost konat v souladu s vládními návrhy. Ministr tento postup označil za neuvěřitelnou bagatelizaci právního řádu, která ohrožuje demokratické principy země.
Ve svém vystoupení Macinka nešetřil ani osobními útoky a psychologickými hypotézami na adresu Petra Pavla. Prohlásil, že prezident nebojuje za proklamovaný „řád a klid“, ale spíše svádí vnitřní boj s temnou stranou své vlastní osobnosti. Podle ministra si hlava státu projektuje neslavnou část své komunistické minulosti právě do osoby Filipa Turka, čímž se snaží kompenzovat vlastní historická traumata.
Ministr zahraničí před poslanci citoval z Pavlova předlistopadového životopisu, zejména pasáže týkající se událostí roku 1968. Tvrdil, že prezidentovy kroky nejsou ničím jiným než snahou promítat vlastní stíny do cizí postavy. Filip Turek je v tomto smyslu podle Macinky pouze obětí prezidentova vnitřního zápasu, přičemž jeho skutečný mediální obraz považuje ministr za zcela irelevantní pro proces jmenování.
Podle Macinky prezident Pavel svým jednáním definitivně ztratil šanci být hlavou státu pro všechny občany. Ministr prohlásil, že most k jednotě byl spálen a prezident se fakticky pasoval do role skutečného lídra opozice. Jeho názory a postoje podle něj dlouhodobě konvenují pouze vybraným politickým stranám, což Macinka označil za konzistentní linii, která nerespektuje svatou vůli voličů vyjádřenou ve výsledcích voleb.
Atmosféru v sále vyostřilo dnešní vyjádření premiéra Andreje Babiše, který po jednání Bezpečnostní rady státu označil otázku Filipa Turka za definitivně uzavřenou. Babiš konstatoval, že je zřejmé, že prezident Turka nikdy nejmenuje, a tuto kapitolu považuje za skončenou. Toto prohlášení vmetli Macinkovi do tváře opoziční poslanci s tím, že se premiér svého koaličního partnera ani nenavrženého kandidáta v rozhodující chvíli nezastal.
Reakce zákonodárců na Macinkův projev byly velmi kritické a často poukazovaly na jeho názorovou nekonzistenci. Pirátská poslankyně Gabriela Svárovská ministrovi připomněla Babišovo vyjádření, že se Turek ministrem nestane, a podotkla, že ve volbách získala podobný počet preferenčních hlasů jako Turek. Dodala také, že Macinka nemá ani rozhodnutí soudu, ani vzdělání na to, aby prezidenta osočoval z porušování ústavy.
Poslanec Michal Zuna připomněl, že v minulosti Macinka obdivoval Miloše Zemana za podobné odmítání kandidátů na ministry, konkrétně Jana Lipavského. Olga Richterová a Jan Berki se pozastavili nad ministrovým pokrytectvím a připomněli, že na rozdíl od Filipa Turka se prezident Pavel ke své minulosti dokázal postavit čelem.
Další kritika směřovala k tomu, že premiér Babiš nepodal v záležitosti kompetenční žalobu, což podle vládních poslanců dokazuje, že ani on sám o ústavnosti Macinkových výroků není přesvědčen. Petrovi Hladíkovi vadilo, že je Macinka ochoten obětovat stabilitu a reputaci diplomacie jen proto, aby prosadil Turka na vládní post. Poslance Ivana Bartoše pak ministrovo vystoupení spíše pobavilo a ironicky poznamenal, že Andreje Babiše musel takový projev velmi potěšit.
Macinka i nadále trvá na tom, že Turek není autorem kontroverzních výroků, které se objevily na jeho sociálních sítích, a odmítá ustoupit. Podle něj se pozice Motoristů nemění, přestože Petr Macinka nyní vedle resortu zahraničí dočasně spravuje i ministerstvo životního prostředí.
Pouhých devatenáct dní poté, co kabinet Andreje Babiše získal důvěru, vyvolala opozice mimořádnou schůzi k jeho odvolání. Hlavním impulsem k pokusu o svržení vlády složené z hnutí ANO, SPD a Motoristů je setrvání ministra zahraničí Petra Macinky ve funkci. Podle opozičních lídrů je nepřípustné, aby v čele diplomacie stál člověk, kterého prezident Petr Pavel obvinil z vydírání.
