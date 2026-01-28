Macinka jde Moskvě na ruku. V tichosti dal zelenou ruským diplomatům

Česká republika v tichosti zmírnila pravidla, která měla bránit pohybu ruských špionů pod diplomatickým krytím na našem území. Podle zjištění Seznam Zpráv za tímto krokem stojí nový ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který na poslední chvíli seškrtal přísná bezpečnostní opatření připravená předchozí Fialovou vládou ve spolupráci s tajnými službami a policií.
Původní plán, na kterém pracovala Národní centrála proti organizovanému zločinu i kontrarozvědka, byl jasný: ruští diplomaté akreditovaní v jiných zemích EU měli mít vstup do Česka povolen pouze po výslovném schválení Ministerstvem zahraničí a důkladném prověření bezpečnostními složkami.
Cílem bylo uzavřít „zadní vrátka“, která Rusům umožňuje volný pohyb v rámci Schengenského prostoru i poté, co jich Česko většinu vyhostilo po kauze Vrbětice.
Z přísné strategie však nakonec zbyla jen minimální varianta vyžadovaná celoevropským sankčním balíčkem. Rusům, kteří k nám cestují z jiných států Unie, tak nyní stačí pouze odeslat informační e-mail den předem.
Ministr Macinka navíc podle zdrojů z bezpečnostní komunity zablokoval i vznik systému, který by jednotlivým úřadům umožnil efektivně sdílet informace o potenciálních hrozbách ze strany ruských agentů.
Tento obrat v bezpečnostní politice přichází krátce poté, co Macinka v prosinci provedl rozsáhlou reorganizaci Černínského paláce, při které oslabil oddělení zaměřená právě na ruské hybridní hrozby.
Rusko přitom Česko oficiálně vede jako nepřátelskou zemi a BIS opakovaně varuje, že právě diplomatické krytí slouží ruským tajným službám k organizování sabotáží, jako byl například nedávný pokus o zapálení autobusového depa v Praze.
Zatímco země jako Estonsko se rozhodly pro nejpřísnější možný režim kontroly, Česko se pod Macinkovým vedením vrací k mírnějšímu postupu. Podle ministerstva je současný stav pouhou „notifikací“ a další kroky se budou teprve vyhodnocovat.
Bezpečnostní složky však varují, že v sázce jsou lidské životy, neboť špioni pod diplomatickou imunitou často poskytují logistickou podporu najatým sabotérům, kteří v Evropě útočí na kritickou infrastrukturu.
Obsah textových zpráv mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou a poradcem prezidenta Petrem Kolářem obsahuje několik rovin, které hlava státu interpretuje jako pokus o vydírání. Prvním zásadním prvkem je přímá podmíněnost prezidentova „klidu“ jmenováním Filipa Turka do čela Ministerstva životního prostředí. Macinka explicitně píše, že prezident může získat klid pouze v případě, že tento personální požadavek splní, zatímco v opačném případě hrozí „spálením mostů“ a vytvořením extrémního konfliktu, který nemá v české politologii obdoby.
Zdroj: Libor Novák