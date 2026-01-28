Macinka jde Moskvě na ruku. V tichosti dal zelenou ruským diplomatům

Libor Novák

28. ledna 2026 11:14

Petr Macinka
Petr Macinka Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česká republika v tichosti zmírnila pravidla, která měla bránit pohybu ruských špionů pod diplomatickým krytím na našem území. Podle zjištění Seznam Zpráv za tímto krokem stojí nový ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který na poslední chvíli seškrtal přísná bezpečnostní opatření připravená předchozí Fialovou vládou ve spolupráci s tajnými službami a policií.

Původní plán, na kterém pracovala Národní centrála proti organizovanému zločinu i kontrarozvědka, byl jasný: ruští diplomaté akreditovaní v jiných zemích EU měli mít vstup do Česka povolen pouze po výslovném schválení Ministerstvem zahraničí a důkladném prověření bezpečnostními složkami.

Cílem bylo uzavřít „zadní vrátka“, která Rusům umožňuje volný pohyb v rámci Schengenského prostoru i poté, co jich Česko většinu vyhostilo po kauze Vrbětice.

Z přísné strategie však nakonec zbyla jen minimální varianta vyžadovaná celoevropským sankčním balíčkem. Rusům, kteří k nám cestují z jiných států Unie, tak nyní stačí pouze odeslat informační e-mail den předem.

Ministr Macinka navíc podle zdrojů z bezpečnostní komunity zablokoval i vznik systému, který by jednotlivým úřadům umožnil efektivně sdílet informace o potenciálních hrozbách ze strany ruských agentů.

Tento obrat v bezpečnostní politice přichází krátce poté, co Macinka v prosinci provedl rozsáhlou reorganizaci Černínského paláce, při které oslabil oddělení zaměřená právě na ruské hybridní hrozby.

Rusko přitom Česko oficiálně vede jako nepřátelskou zemi a BIS opakovaně varuje, že právě diplomatické krytí slouží ruským tajným službám k organizování sabotáží, jako byl například nedávný pokus o zapálení autobusového depa v Praze.

Zatímco země jako Estonsko se rozhodly pro nejpřísnější možný režim kontroly, Česko se pod Macinkovým vedením vrací k mírnějšímu postupu. Podle ministerstva je současný stav pouhou „notifikací“ a další kroky se budou teprve vyhodnocovat.

Bezpečnostní složky však varují, že v sázce jsou lidské životy, neboť špioni pod diplomatickou imunitou často poskytují logistickou podporu najatým sabotérům, kteří v Evropě útočí na kritickou infrastrukturu.

Babiš chce konflikt urovnat. Macinku a Pavla pozval k jednacímu stolu

Petr Macinka Komentář

Česká diplomacie zemřela. Macinkův mafiánský útok na prezidenta a novináře pohřbívá i demokracii

Postup ministra zahraničí Petra Macinky vůči hlavě státu vzbuzuje otázky o samotných základech demokratického vyjednávání, o to více v případě, kdy jedním z aktérů je právě šéf české diplomacie. Prezident Petr Pavel otevřeně označil ministrovy noční zprávy za nepřípustný pokus o vydírání a nátlakové metody, které jsou v ústavním systému neakceptovatelné. 
Andrej Babiš

Babiš chce konflikt urovnat. Macinku a Pavla pozval k jednacímu stolu

Premiér Andrej Babiš se pokouší vnést klid do vyhroceného sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Na sociální síti X označil současný konflikt za nesprávný a oba aktéry vyzval k přímému jednání. Podle premiéra se politické rozepře vždy vyřeší lépe a rychleji u společného stolu než prostřednictvím ostrých vzkazů a mimořádných tiskových konferencí, které situaci jen dále eskalují.

Petr Macinka velvyslanectví

Mette Frederiksen

Světový řád, jak jsme ho znali, skončil. A nikdy se zřejmě nevrátí, varuje Frederiksenová

Dánská premiérka Mette Frederiksenová vystoupila ve středu na prestižní univerzitě Sciences Po v Paříži s mrazivým varováním ohledně budoucnosti mezinárodní politiky. Podle jejích slov je světový řád, jak jsme ho znali, u konce a je nepravděpodobné, že by se někdy vrátil do své původní podoby. Frederiksenová zdůraznila, že Evropa a Spojené státy musí i přes současné neshody držet při sobě, aby dokázaly čelit hrozbám, které přicházejí především z Ruska.

Robert Fico jednal s Donaldem Trumpem. (

Politico: Fico byl po schůzce s Trumpem zděšený. Americký prezident působí jako smyslů zbavený

Slovenský premiér Robert Fico, který patří k nejvýraznějším evropským spojencům Donalda Trumpa, vyjádřil podle webu Politico vážné znepokojení nad psychickým stavem amerického prezidenta. Během minulého týdne se měl Fico na okraji summitu EU v Bruselu svěřit svým evropským kolegům, že byl šokován způsobem, jakým s ním Trump mluvil během jejich osobního setkání v sídle Mar-a-Lago, které se uskutečnilo 17. ledna.

život v Oděse za ruské války (prosinec 2022).

Oděsa se změnilo v peklo na zemi. Pod ruskými útoky trpí každý den

Černomořské město Oděsa se ocitlo v přímém hledáčku ruské armády. Vzhledem k tomu, že se Moskva nedokáže k hlavnímu ukrajinskému přístavu přiblížit po moři ani po souši, zintenzivnila v posledních měsících dálkové údery pomocí raket a bezpilotních letounů. Tato eskalace mění Oděsu v jedno z nejnebezpečnějších míst války, přičemž útoky jsou nyní hlášeny téměř na denní bázi.

Prezident Trump

Trump možná trpí Alzheimerovou chorobou, tvrdí jeho neteř. Napište, že jsem zdravý, nařídil prezident novinářům

Americký prezident Donald Trump poskytl rozsáhlý rozhovor časopisu New York Magazine, v němž se věnoval svému zdravotnímu stavu a stárnutí. Devětasedmdesátiletý šéf Bílého domu hned v úvodu setkání varoval redaktora Bena Terrise před zveřejněním negativních informací. Pohrozil redakci žalobou, pokud by článek vykresloval jeho kondici v nepříznivém světle, a dodal, že na takové příběhy bude čas možná za několik let, kdy už to podle něj nikoho nebude zajímat.

Zimní počasí v Praze

Předpověď počasí na měsíc: Silné mrazy jen tak nezmizí, vrátí se i v únoru

Meteorologové zveřejnili výhled počasí na nadcházející čtyři týdny, který pokrývá období do 22. února 2026. Podle aktuálních dat se očekává, že teplotní trend z ledna bude pokračovat i nadále, což znamená, že celé období by mělo být jako celek teplotně průměrné. Nejnižší noční teploty se budou nejčastěji pohybovat v rozmezí -1 až -5 °C, ovšem při vyjasnění nebo na sněhové pokrývce mohou klesnout i hlouběji. Denní maxima by měla dosahovat +1 až +5 °C.

Kyjev

EU a USA připravují rozsáhlý desetiletý plán prosperity na obnovu Ukrajiny za 800 miliard dolarů

Evropská unie a Spojené státy připravují rozsáhlý desetiletý „plán prosperity“, který má po ukončení konfliktu zajistit obnovu Ukrajiny a její rychlou integraci do evropských struktur. Podle osmnáctistránkového dokumentu, který získal server Politico, je cílem mobilizovat až 800 miliard dolarů z veřejných i soukromých zdrojů. Tento ambiciózní záměr, představený na nedávném summitu v Bruselu, počítá s Ukrajinou jako s budoucím investičním centrem a členským státem EU, ovšem jeho realizace je podmíněna trvalým příměřím, které zůstává v nedohlednu.

Petr Macinka

Česká diplomacie zemřela. Macinkův mafiánský útok na prezidenta a novináře pohřbívá i demokracii

Postup ministra zahraničí Petra Macinky vůči hlavě státu vzbuzuje otázky o samotných základech demokratického vyjednávání, o to více v případě, kdy jedním z aktérů je právě šéf české diplomacie. Prezident Petr Pavel otevřeně označil ministrovy noční zprávy za nepřípustný pokus o vydírání a nátlakové metody, které jsou v ústavním systému neakceptovatelné. 

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Brusel počítá se vstupem Ukrajiny do EU v roce 2027. V příštích sto letech to neschválíme, reaguje Orbán

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jednal s rakouským kancléřem Christianem Stockerem o kritické energetické situaci na Ukrajině. Rusko podle jeho slov každodenně útočí na infrastrukturu s cílem nechat obyvatele bez elektřiny a tepla, a proto vyzdvihl nedávné rozhodnutí Rakouska vyčlenit finanční prostředky na podporu ukrajinského energetického sektoru. Oba státníci se zabývali i dalšími možnostmi posílení odolnosti ukrajinské sítě.

Andrej Babiš

Babiš chce konflikt urovnat. Macinku a Pavla pozval k jednacímu stolu

Premiér Andrej Babiš se pokouší vnést klid do vyhroceného sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Na sociální síti X označil současný konflikt za nesprávný a oba aktéry vyzval k přímému jednání. Podle premiéra se politické rozepře vždy vyřeší lépe a rychleji u společného stolu než prostřednictvím ostrých vzkazů a mimořádných tiskových konferencí, které situaci jen dále eskalují.

Petr Macinka

Pomsta Pavlovi: Macinka ho za nejmenování Turka nechce pustit na summit NATO. Na tiskovce selektuje novináře

Ministr zahraničí Petr Macinka reagoval na tiskové konferenci, na níž nepustil některé novináře, na obvinění z vydírání, které vůči němu vznesl prezident Petr Pavel. Šéf diplomacie se nejprve ironicky omluvil veřejnosti, že musí sledovat jeho spor místo „skvělých a úžasných nápadů“ opozice, zároveň však odmítl, že by se dopustil čehokoliv nezákonného. Podle Macinky nejde o vydírání, nýbrž o běžné politické vyjednávání, jehož podstatou je snaha ovlivnit postoj jiného politika, v tomto případě prezidenta.

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025)

Je přecitlivělý a má brutální komunistickou minulost, prohlásil o Pavlovi Turek

Poslanec a čestný předseda Motoristů sobě Filip Turek se ostře ohradil proti postupu prezidenta Petra Pavla, který zveřejnil soukromou korespondenci ministra zahraničí Petra Macinky. Podle Turka nejde v žádném případě o vydírání, ale naopak o projev prezidentovy přecitlivělosti. Zveřejňování soukromých zpráv označil za „zpravodajské praktiky“, které mu svými metodami připomínají období komunismu před rokem 1989.

Péter Szijjártó navštívil Česko

Maďarsko a Slovensko podají žalobu na Evropskou unii

Maďarsko a Slovensko podají žalobu na Evropskou unii kvůli plánovanému zákazu dovozu ruského plynu. Oznámení přišlo bezprostředně poté, co členské státy v pondělí definitivně schválily legislativu, která má ukončit energetickou závislost bloku na Moskvě. Obě země, které jsou na ruských fosilních palivech stále silně závislé, považují nové nařízení za přímé ohrožení své národní bezpečnosti a ekonomické stability.

Petr Macinka na zasedání nové vlády

Macinkovými SMS zprávami se zabývá policie

Policie České republiky oficiálně potvrdila přijetí podnětu od Kanceláře prezidenta republiky, který se týká prošetření textových zpráv zaslaných ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Kriminalisté se nyní začínají seznamovat s obsahem komunikace a budou vyhodnocovat její trestněprávní relevanci. Prvním krokem vyšetřování bude určení věcně příslušného útvaru, který se bude případem nátlaku na hlavu státu dále zabývat.

Petr Macinka na zasedání nové vlády

Macinka není kompetentní pro funkci šéfa diplomacie, Babiš je teď ve složité situaci, míní politoložka

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvila o SMS zprávách ministra zahraničních věcí Petra Macinky prezidentu Petru Pavlovi, které Hrad označil za vydírání. „I pokud se jedná o akt učiněný v rámci akutního zamlžení mysli nebo pod vlivem uvolněné atmosféry v nějakém restauračním zařízení, poukazuje to minimálně na to, že pan Macinka není kompetentní a způsobilý zastávat funkci šéfa české diplomacie,“ zdůraznila.

Andrej Babiš

Slova Macinky jsou nešťastná, prohlásil Babiš. Jste zbabělec vpálila mu do obličeje TOP09

Politická scéna zažívá nebývalý otřes po zveřejnění soukromých textových zpráv ministra zahraničí Petra Macinky, které prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání. Spor se točí kolem jmenování Filipa Turka do vládní funkce, což hlava státu dlouhodobě odmítá. Zatímco prezident mluví o nepřípustném nátlaku a podává podnět bezpečnostním složkám, premiér Andrej Babiš se snaží situaci zlehčit a opoziční TOP 09 naopak nešetří ostrou kritikou na adresu předsedy vlády.

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025)

Pavel hájí zájmy občanů i demokracie. Macinka a Turek se s tím musí smířit a ukončit otravnou kauzu

Aktuální střet mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou se může na první pohled zdát jako pouhý mocenský souboj dvou ambiciózních mužů. Při bližším pohledu na nálady v české společnosti je však zřejmé, že prezident Petr Pavel v tomto sporu není osamoceným vojákem v poli. Naopak se zdá, že svým odmítavým postojem k vládním personáliím velmi přesně zrcadlí většinové pocity veřejnosti. Prezident v této krizi nejedná v osobním zájmu, ale jako skutečný reprezentant občanů, kteří mu dlouhodobě svěřují svou důvěru.

Petr Macinka

Macinka musí ve vládě skončit, zní jednohlasně z opozičních lavic

Výzvy k odvolání Petra Macinky (Motoristé) z postů vicepremiéra a ministra zahraničí dominují reakcím opozičních politiků, kteří podpořili prezidenta Petra Pavla poté, co Macinku obvinil z vydírání a zveřejnil esemesky. Macinka se má podle informací webu EuroZprávy.cz k záležitosti vyjádřit na odpolední tiskové konferenci. 

Diskreditace před zahraničními partnery i světovými médii. Jak Macinka ve zprávách vyhrožoval Pavlovi?

Obsah textových zpráv mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou a poradcem prezidenta Petrem Kolářem obsahuje několik rovin, které hlava státu interpretuje jako pokus o vydírání. Prvním zásadním prvkem je přímá podmíněnost prezidentova „klidu“ jmenováním Filipa Turka do čela Ministerstva životního prostředí. Macinka explicitně píše, že prezident může získat klid pouze v případě, že tento personální požadavek splní, zatímco v opačném případě hrozí „spálením mostů“ a vytvořením extrémního konfliktu, který nemá v české politologii obdoby.

