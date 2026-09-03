Macinka si předvolal velvyslankyni Ponomarevovou. Ruským diplomatům zpřísní režim

Na Ministerstvo zahraničních věcí byla předvolána velvyslankyně Ruské federace Anna V. Ponomarevová. Důvodem jednání se se podle webu MZV stala řada bezpečnostních incidentů, ke kterým v poslední době došlo v různých členských státech Evropské unie.
Ministr zahraničí Petr Macinka při této příležitosti ostrým způsobem odsoudil nedávné události, z nichž poslední se odehrála na letišti v německém Lipsku. Šéf české diplomacie zároveň vyjádřil plnou solidaritu Německu a zdůraznil nutnost společného postupu při řešení těchto hrozeb.
Ruská velvyslankyně během schůzky označila tyto události za pouhé provokace, které mají sloužit cizím zájmům. Ministr zahraničí však tato vysvětlení jednoznačně odmítl jako neopodstatněná. K tomuto kroku přistoupil na základě přesvědčivých informací, jež české straně poskytly německé orgány. Postoj české diplomacie navíc podpořily i vlastní poznatky dvou tuzemských tajných služeb.
Petr Macinka v průběhu jednání důrazně apeloval na okamžitou deeskalaci napjaté situace. Vyzval ruskou stranu k tomu, aby se sama chopila iniciativy a předložila konkrétní návrhy směřující k dosažení míru. Podle českého ministra je aktivní přístup ze strany Moskvy nezbytným předpokladem pro uklidnění mezinárodních vztahů.
Důležitým tématem schůzky bylo rovněž nastavení podmínek pro fungování diplomatických misí obou zemí. Ministr zahraničí informoval velvyslankyni o plánovaném zavedení recipročních opatření vůči Ruské federaci. Tyto kroky se budou přímo týkat jak diplomatického, tak i technického personálu ruského zastupitelského úřadu v Česku. Česká republika tímto způsobem reaguje na nedávné zpřísnění podmínek, kterému čelí česká diplomatická mise v Moskvě.
Cílem nových českých opatření je dosáhnout plného vyrovnání podmínek pro působení obou diplomacií. Postup české strany tak přímo zrcadlí předchozí omezení zavedená ruskými orgány vůči českým diplomatům. Veškeré kroky vůči akreditovaným pracovníkům ruské ambasády budou uplatňovány v souladu se zavedenou praxí.
Česká diplomacie tímto jednáním dala jasně najevo svůj nesouhlas s kroky Ruské federace. Setkání ministra s velvyslankyní potvrdilo trvající zájem Česka na koordinaci bezpečnostních otázek se svými evropskými spojenci. Česká republika zároveň trvá na dorovnání diplomatických podmínek a na zodpovědném přístupu ke všem bezpečnostním incidentům.
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Zdroj: Libor Novák