Macinkovými SMS zprávami se zabývá policie

Policie České republiky oficiálně potvrdila přijetí podnětu od Kanceláře prezidenta republiky, který se týká prošetření textových zpráv zaslaných ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Kriminalisté se nyní začínají seznamovat s obsahem komunikace a budou vyhodnocovat její trestněprávní relevanci. Prvním krokem vyšetřování bude určení věcně příslušného útvaru, který se bude případem nátlaku na hlavu státu dále zabývat.
Celý spor propukl poté, co prezident Petr Pavel narychlo svolal mimořádnou tiskovou konferenci před svým odletem do zahraničí. Na ní ostře odsoudil jednání šéfa diplomacie, které označil za nepřípustný pokus o vydírání. Podle prezidenta se ministr Macinka dlouhodobě snaží ovlivnit jmenování nového člena vlády, konkrétně Filipa Turka, přičemž k tomu využívá metody, které jsou v demokratickém systému naprosto neakceptovatelné.
Situace eskalovala po doručení dvou nočních textových zpráv, které ministr adresoval prezidentovu poradci Petru Kolářovi. Hlava státu považuje tento způsob komunikace za nestandardní a obsah zpráv za natolik závažný, že se rozhodla pro jejich úplné zveřejnění. Prezident v této souvislosti zdůraznil, že vyhrožování hlavě státu ze strany člena vlády poškozuje důvěryhodnost České republiky v zahraničí a nesmí zůstat bez odezvy.
Ve zprávách ministr Macinka operuje s tvrzením, že pro svůj postup má podporu premiéra Andreje Babiše i předsedy SPD Tomia Okamury. Petr Pavel varoval, že pokud by ministr skutečně jednal s posvěcením předsedy vlády, znamenalo by to, že se zásadní otázky bezpečnosti a zahraniční politiky staly rukojmím osobních zájmů. V opačném případě prezident vnímá chování ministra jako svévolnou akci strany Motoristé sobě, která upřednostňuje vlastní ambice nad zájmy občanů.
Prezident deklaroval, že se nenechá zastrašit a bude i nadále postupovat výhradně v souladu s ústavou. Považuje za klíčové, aby veřejnost viděla, jakým způsobem někteří zvolení zástupci vykonávají své funkce. Vedle postoupení věci policii nechal zprávy prověřit také právníky, kteří mají určit, zda jednání ministra naplňuje skutkovou podstatu trestného činu vydírání.
Ukrajinská vicepremiérka Julia Svyrydenková vyjádřila hlubokou vděčnost České republice za rychlou a štědrou pomoc v oblasti energetiky. Podle jejích slov česká vláda vyčlenila 500 000 dolarů, tedy přibližně 10 milionů korun, na nákup generátorů, které mají být do konce tohoto týdne doručeny do frontové Dněpropetrovské oblasti. Svyrydenková zdůraznila, že tato podpora zachraňuje životy a posiluje odolnost Ukrajiny v mimořádně těžké situaci.
Zdroj: Libor Novák