Ministr Dvořák měl autonehodu po cestě do televize. Utrpěl zlomeninu

22. října 2025 13:47

Martin Dvořák
Končící ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) byl v úterý účastníkem dopravní nehody. Při havárii utrpěl menší zlomeninu, uvedl to na sociální síti. Zranění ho podle jeho vlastních slov nijak nelimituje. 

"Včera jsem měl cestou z letiště na debatu v CNN Prima News lehkou dopravní nehodu, kterou zavinil řidič druhého vozidla. Já si z ní odnesl menší frakturu hrudní kosti, nikomu jinému se naštěstí nic nestalo," napsal Dvořák ve středu po poledni na síti X. Občany vyzval, aby byli na silnicích obezřetní. 

V dalším příspěvku pak politik poděkoval za milé zprávy a zdůraznil, že jeho zranění není nijak vážné. "Jen dodám, že mě zranění nijak nelimituje, dnes jsem už stihl dát dva rozhovory. Takže opravdu se nic vážného nestalo. Naštěstí," dodal.

Dvořák je ministrem končící Fialovy vlády od května 2023, kdy na postu ministra pro evropské záležitosti vystřídal stranického kolegu Mikuláše Beka, jenž se tehdy přesunul do čela ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Není přitom jasné, zda Dvořák vůbec bude mít v novém kabinetu, který sestavuje vítězné hnutí ANO s Motoristy a SPD, nástupce. Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) totiž už před volbami avizoval, že úřad zruší. "Samozřejmě zbytečný úřad zrušíme, pokud bychom byli ve vládě," sdělil v březnu pro Seznam Zprávy. 

Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí

Josef Síkela

Síkela zřejmě získá v Evropské komisi jinou agendu, než se myslelo

Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) zřejmě zastane v druhé Evropské komisi Ursuly von der Leyenové post komisaře pro obchod. Dosavadní informace o tom, že Síkela bude zastávat post komisaře pro energetiku, odmítl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák v Otázkách Václava Moravce.

Martin Dvořák Dopravní nehody

AfD (Alternativa pro Německo)

Demokraticky legitimizovaní nacisté? AfD nabírá na síle a zpochybňuje poválečný konsenzus

Alternativa pro Německo (AfD) se z původně euroskeptického hnutí proměnila v nejvlivnější krajně pravicovou sílu současného Německa. Využila chaosu a nejednoty vládní koalice „semaforu“ i frustrace veřejnosti z ekonomické stagnace a migrace. Na východě země se stala hlasem „zrazeného lidu“, který se cítí odtržený od západních elit. Ačkoli AfD formálně nehlásá totalitarismus, její etnonacionalistická ideologie a útoky na demokratické instituce připomínají logiku, jež kdysi umožnila vzestup nacismu.

Marian Jurečka v Poslanecké sněmovně

Do důchodu v 65 letech? Neudržitelné, tvrdí Jurečka. Prozradil, proč u voleb nefungovaly eDoklady

Koaliční strany ANO, SPD a Motoristé, které aktuálně jednají o vytvoření nové vlády, by mohly ovlivnit osud návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podle končících lidoveckých ministrů má smysl, aby stávající vláda rozpočet znovu předložila sněmovně, pokud nová koalice přijme jeho základní parametry. Ministři Marek Výborný (zemědělství) a Marian Jurečka (práce a sociálních věcí) se shodují, že by k tomuto kroku mělo dojít až po ustavení sněmovny na začátku listopadu. 

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Ruské útoky opět zabíjely na Ukrajině. Mezi mrtvými jsou i děti

Ruské střely a drony tvrdě zasáhly ukrajinské hlavní město Kyjev a další města, přičemž zemřelo šest osob, včetně dvou dětí a šestiměsíčního miminka. Útoky způsobily značné škody na klíčových energetických zařízeních a několika výškových obytných budovách. Raketové a dronové údery probíhaly většinu noci z úterý na středu a Kyjev byl zasažen nejméně čtyřmi balistickými střelami. V celém městě bylo slyšet sérii silných explozí.

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Proč Trump uspěl v Gaze, ale mír na Ukrajině zajistit nedokázal?

Plánovaný summit prezidentů Trumpa a Putina o válce na Ukrajině, který se měl konat v Budapešti, byl odložen na neurčito. Záměr uskutečnit setkání "během dvou týdnů, nebo tak nějak," který americký prezident zmínil jen před několika dny, se nerealizoval. Zrušena byla i předběžná schůzka ministrů zahraničí obou zemí. Prezident Trump v Bílém domě v úterý odpoledne prohlásil, že nechce mít "zbytečnou schůzku" a že nechtěl marnit čas. 

Letoun Tornádo nese rakety Storm Shadow.

Ukrajina zasáhla chemickou továrnu v Rusku střelami Storm Shadow

Ukrajinské ozbrojené síly informovaly o úspěšném úderu na ruský chemický závod za použití raket Storm Shadow, které dodala Velká Británie. Podle ukrajinského generálního štábu šlo o "masivní" a "úspěšný zásah", jenž pronikl ruským systémem protivzdušné obrany. Armáda momentálně stále vyhodnocuje přesné výsledky tohoto útoku.

Prezident Trump

Co odhalilo zrušení setkání s Putinem? Trumpova snaha nastolit mír naráží na vlastní vnitřní limity

Přát si mír je mnohem jednodušší než mír skutečně nastolit. Velké ambice prezidenta Donalda Trumpa v oblasti Blízkého východu a Ukrajiny nyní narážejí na vlastní vnitřní limity a na děsivé dozvuky obou brutálních válek. Trump v úterý zrušil plány na rychlý druhý summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Prohlásil, že nechce ztrácet čas, což je nejnovější obrat v jeho dramatickém, ale zatím marném mírovém úsilí.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Netrpělivý a vzteklý Trump je to nejlepší, v co Moskva může doufat. Válku na Ukrajině ukončit nedokáže

Šéf Bílého domu Donald Trump se chtěl stát mužem, který ukončí válku na Ukrajině. Místo toho ale začíná působit jako politik, který absolutně nerozumí její povaze. Během setkání s Volodymyrem Zelenským údajně prohlásil, že Rusko může Ukrajinu zničit, a ztratil nervy natolik, že hodil mapou konfliktu. Jenže americký prezident si nemůže dovolit být netrpělivý – v jeho případě může každý výbuch podráždění otřást samotnou stabilitou Západu.

J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Příměří v Gaze nevydrží, obávají se Trumpovi lidé

Viceprezident Spojených států JD Vance se v úterý během svého projevu v Izraeli snažil mírnit obavy z křehkosti příměří mezi Izraelem a Hamásem. To se stalo navzdory skutečnosti, že někteří představitelé Trumpovy administrativy jsou soukromě znepokojeni z možného selhání dohody, jak uvedly zdroje obeznámené se situací.

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Bílý dům: Setkání Trumpa s Putinem není zatím v plánu

Neexistují "žádné plány" pro setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským protějškem Vladimirem Putinem v "bezprostřední budoucnosti". Uvedl to v úterý zástupce Bílého domu. Ještě minulý čtvrtek přitom Trump prohlásil, že se s ruským prezidentem setká v Budapešti během následujících dvou týdnů, aby projednali válku na Ukrajině.

CIA

CIA hraje „nejdůležitější roli“ při amerických útocích v Karibiku

Centrální zpravodajská služba (CIA) poskytuje většinu zpravodajských informací, které jsou využívány pro kontroverzní smrtící letecké údery Trumpovy administrativy. Tyto údery jsou vedeny proti malým, rychlým plavidlům v Karibském moři, u kterých se předpokládá, že převážejí drogy z Venezuely. Uvedly to tři zdroje obeznámené s operacemi. Experti tvrdí, že ústřední role agentury znamená, že většina důkazů použitých k výběru údajných pašeráků k zabití na volném moři zůstane s největší pravděpodobností v tajnosti. 

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Podezřelý se k vraždě v Zábřehu přiznal. Jde o mladistvého

Policie v úterý prozradila, za jakých okolností došlo k víkendové vraždě v Zábřehu na Šumpersku. Podezřelou osobu je v případu mladistvý, který se k napadení staršího muže přiznal. Dospělému pachateli by za tento čin hrozil až výjimečný trest. Dospělému by hrozil výjimečný trest.

Teplé podzimní počasí nevydrží. Klesnou teploty a zesílí vítr, ukazuje předpověď

Do Česka pro první polovinu tohoto týdne dorazil teplejší podzim, ale počasí nevydrží stabilní až do konce. Meteorologové očekávají změnu, která nastane ještě před víkendem. To se o několik stupňů ochladí, zesílí také vítr. 

