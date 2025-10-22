Ministr Dvořák měl autonehodu po cestě do televize. Utrpěl zlomeninu

Končící ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) byl v úterý účastníkem dopravní nehody. Při havárii utrpěl menší zlomeninu, uvedl to na sociální síti. Zranění ho podle jeho vlastních slov nijak nelimituje.
"Včera jsem měl cestou z letiště na debatu v CNN Prima News lehkou dopravní nehodu, kterou zavinil řidič druhého vozidla. Já si z ní odnesl menší frakturu hrudní kosti, nikomu jinému se naštěstí nic nestalo," napsal Dvořák ve středu po poledni na síti X. Občany vyzval, aby byli na silnicích obezřetní.
V dalším příspěvku pak politik poděkoval za milé zprávy a zdůraznil, že jeho zranění není nijak vážné. "Jen dodám, že mě zranění nijak nelimituje, dnes jsem už stihl dát dva rozhovory. Takže opravdu se nic vážného nestalo. Naštěstí," dodal.
Dvořák je ministrem končící Fialovy vlády od května 2023, kdy na postu ministra pro evropské záležitosti vystřídal stranického kolegu Mikuláše Beka, jenž se tehdy přesunul do čela ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Není přitom jasné, zda Dvořák vůbec bude mít v novém kabinetu, který sestavuje vítězné hnutí ANO s Motoristy a SPD, nástupce. Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) totiž už před volbami avizoval, že úřad zruší. "Samozřejmě zbytečný úřad zrušíme, pokud bychom byli ve vládě," sdělil v březnu pro Seznam Zprávy.
