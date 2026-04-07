Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi zastupovat zemi, řekl studentům Pavel

Mezi prezidentem Petrem Pavlem a současnou vládní koalicí ANO, SPD a Přísahy (Motoristů sobě) pokračuje spor o to, kdo má Českou republiku reprezentovat na mezinárodní scéně. Jádrem konfliktu je nadcházející summit NATO, který se uskuteční 7. a 8. července v turecké Ankaře. Zatímco vláda plánuje vyslat čistě vládní delegaci, prezident Pavel trvá na tom, že mu ministr zahraničí nemůže účast zakázat.
Během úterní debaty se studenty Mendelovy univerzity v Brně prezident zdůraznil, že jeho role při zastupování země navenek vychází přímo z Ústavy. Podle něj je prezident z principu prvním ústavním činitelem, který se účastní jednání na té nejvyšší úrovni. Jakýkoliv pokus ministra zahraničí omezit tuto pravomoc označil Pavel za popírání ústavních principů.
Vládní kabinet premiéra Andreje Babiše má však o složení delegace jinou představu. Počítá se s účastí předsedy vlády, ministra zahraničí Petra Macinky a ministra obrany Jaromíra Zůny. Ministr Macinka dlouhodobě uvádí, že zahraniční politiku státu určuje vláda, a nikoliv opozice, za jejíhož představitele prezidenta v tomto kontextu považuje.
Petr Pavel argumentuje tím, že ministr může mít svůj názor nebo dávat doporučení, ale nemá pravomoc prezidentovi účast povolit či zakázat. Kvůli vyjasnění kompetencí a napjaté situaci prezident již dříve avizoval, že má v plánu sejít se k osobnímu jednání přímo s premiérem Andrejem Babišem.
Kromě mezinárodní politiky se diskuse v Brně stočila i k vnitrostátním tématům, konkrétně k příštím prezidentským volbám. Petr Pavel poprvé jasněji naznačil své úvahy o obhajobě mandátu. Prohlásil, že v současné době nevidí žádné vhodné kandidáty, kterým by mohl s klidným svědomím úřad předat, a pokud se tato situace nezmění, je připraven kandidovat znovu.
Prezident připustil, že jeho konečné rozhodnutí bude záviset na několika faktorech. Kromě aktuální politické situace v zemi zmínil také zdravotní stav svůj i své rodiny. Zdůraznil však, že pokud by u nadpoloviční většiny voličů existovala poptávka po jeho pokračování v úřadu, považoval by za nefér se o hlasy občanů znovu neucházet.
Írán měl jako první odpovědět na pákistánský návrh mírové dohody. Teherán ho sice odmítl, o diplomatické řešení konfliktu ale evidentně stojí. Přišel totiž s vlastním protinávrhem. Vyplývá z něj, že Íránci nestojí o příměří, ale o dohodu, která rovnou a jednou provždy ukončí boje.
