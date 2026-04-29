Ceny ropy po oznámení o blokádě přístavů prudce vzrostly

Ceny ropy prudce vzrostly a vyšplhaly se až na úroveň 115 dolarů za barel v reakci na zprávy, že se Spojené státy připravují na prodloužení blokády íránských přístavů. Ropa Brent po úterním uzavření na hodnotě mírně nad 110 dolary posílila, a i když kolem poledne její cena mírně korigovala na 114,37 dolaru, stále se drží vysoko nad úrovněmi z období před vypuknutím konfliktu.
Podle informací deníku Wall Street Journal vydal prezident Donald Trump pokyn svým poradcům, aby připravili kroky pro dlouhodobé uzavření íránských přístavů s cílem vyvinout na Teherán silný ekonomický tlak. Úředníci uvedli, že americký prezident zvolil tuto strategii proto, že ji považuje za méně rizikovou než obnovení přímého bombardování nebo úplné ukončení angažovanosti v konfliktu. Írán v reakci na to prohlásil, že bude nadále narušovat dopravu v Hormuzském průlivu, který je prakticky uzavřen již několik týdnů.
Tato strategická oblast, kudy za běžných okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu, je místem napjaté situace od 28. února, kdy začaly útoky USA a Izraele. Teherán dříve varoval, že na jakékoli plavidlo, které se k průlivu přiblíží, zaútočí, na což Washington odpověděl nasazením sil, které zachycují nebo odklánějí lodě směřující do nebo z íránských přístavů. Íránští představitelé nicméně tvrdí, že země je schopna blokádu ustát díky využívání alternativních obchodních cest.
Finanční trhy na zprávy o prodloužení blokády reagovaly poklesem. Evropské akciové indexy ve středu oslabily, přičemž britský FTSE 100 klesl o 0,76 procenta a panevropský index Stoxx ztratil 0,4 procenta. Mírně dolů zamířily také akcie ve Francii a v Německu. Asijské akciové trhy se naopak snažily o zotavení. Analytik společnosti Global Risk Management Arne Lohmann Rasmussen konstatoval, že trh se stále více přiklání k názoru, že nelze očekávat rychlý mír ani bezprostřední znovuotevření Hormuzského průlivu.
Situaci na trzích komplikuje také výhled do budoucna. Světová banka v úterý zveřejnila prognózu, podle níž by energetické ceny mohly v roce 2026 vzrůst o 24 procent, což by znamenalo nejvyšší úroveň od začátku ruské invaze na Ukrajinu před čtyřmi lety, pokud by nejvážnější narušení způsobená válkou s Íránem přetrvala do května. Prezident Trump mezitím vyzval íránské vedení, aby začalo jednat racionálně a podepsalo dohodu, a zároveň kritizoval Teherán za neschopnost řešit stávající patovou situaci.
Velryba Timmy byla vyproštěna, míří do Severního moře. Vědci se stále neshodnou, zda přežije
Záchranáři v Německu v úterý dosáhli významného pokroku při snaze o vysvobození uvízlého plejtváka dlouhoploutvého. Zvíře, kterému média přezdívají Timmy, se podařilo úspěšně navést do speciálně upraveného člunu, který by ho měl převézt do hlubších vod. Tato operace představuje další pokus o záchranu tvora, jehož boj o přežití sleduje německá veřejnost již několik týdnů.
