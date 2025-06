Ministryně spravedlnosti Decroix neoprávněně používala titul magistra

Celý problém pramení z nostrifikačního procesu, tedy uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Decroix vystudovala práva ve Francii, kde absolvovala čtyřleté studium, které jí bylo v roce 2008 Univerzitou Karlovou uznáno jako odpovídající českému magisterskému vzdělání. Přestože jí byl takto uznán ekvivalent, samotný titul magistra jí nikdy udělen nebyl.

„Celá situace souvisí s nostrifikací. V okamžiku, kdy je nostrifikováno zahraniční vzdělání, tak je uznáno magisterské vzdělání, ale není udělen titul magistra. Což je situace, se kterou já jsem ani nebyla seznámená nějakých deset patnáct let,“ uvedla ministryně na čtvrtečním briefingu.

Chybu si podle svých slov uvědomila teprve zhruba před rokem a od té doby titul Mgr. přestala používat. I přesto se ještě donedávna objevoval například na oficiálních stránkách Poslanecké sněmovny či České advokátní komory. Odtud už ale v tichosti zmizel.

„Na mnoha oficiálních stránkách, například u České advokátní komory, ten titul mám,“ přiznala ministryně s tím, že udělá vše pro to, aby byly informace ve veřejném prostoru opraveny. „Mrzí mě to. Napravím všechny oficiální dokumenty, aby to bylo v pořádku, protože nechci, aby to bylo v jakémkoliv ohledu zpochybňováno.“

Na druhou stranu Decroix upozorňuje, že má právem získané další akademické tituly, včetně Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde absolvovala doktorské studium. To potvrdil i proděkan fakulty Marek Antoš. „Paní Decroix má studium u nás v pořádku. V loňském roce absolvovala doktorské studium a z našeho pohledu tam není nic nestandardního,“ uvedl.

Vedle doktorátu má Decroix složené také advokátní zkoušky, které jsou nezbytné pro výkon advokacie v Česku. Navíc získala dva postgraduální tituly MBA – jeden doma a druhý ve Francii. To vše potvrzuje její odborné vzdělání a profesní kvalifikaci.

Největší problém tak představuje pouze forma, nikoli obsah jejího vzdělání. Titul magistra jí sice nebyl právně udělen, ale obsahově její studium v zahraničí odpovídalo českému standardu. Sama však uznává, že podle českého práva nemá nárok na titul, který dlouhodobě uváděla.