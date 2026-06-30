Motoristy ve Sněmovně už nikdo nechce, ukázal průzkum. Úspěšnější je i Kubovo Naše Česko

Květnové volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti Median jednoznačně ovládlo hnutí ANO se ziskem 35,5 procenta hlasů. S velkým odstupem by na druhé pozici skončilo hnutí STAN, kterému by dalo hlas 14,5 procenta voličů, následované ODS s 12 procenty.
Do dolní komory Parlamentu by se dostali ještě Piráti, kteří získali podporu 8,5 procenta, a hnutí SPD s 6,5 procenta hlasů. Vládní Motoristé by se ziskem 3,5 procenta skončili hluboko pod pětiprocentním prahem nutným pro vstup do Sněmovny, jelikož tento model posuzuje politické subjekty samostatně a nezahrnuje koalice.
Mimo brány Parlamentu by se ocitlo hnutí Naše Česko, které vede jihočeský hejtman Martin Kuba a které se se ziskem 4,5 procenta hlasů přiblížilo k postupu nejblíže ze všech neúspěšných uskupení. Do lavic poslanců by neusedli ani zástupci TOP 09 s tříprocentní podporou a KDU-ČSL, která obdržela 2,5 procenta hlasů.
Z hlediska demografického rozložení voličů je hnutí ANO hlavní preferencí pro občany starší 35 let, přičemž největší úspěch zaznamenává u zaměstnanců, důchodců a lidí se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou. Hnutí STAN naproti tomu dominuje u mladších ročníků ve věkové skupině od 25 do 34 let a výraznou podporu vykazuje u voličů s vysokoškolským titulem.
K volebním urnám by v květnu pevně rozhodnutých dorazila polovina oprávněných voličů, zatímco dalších osm procent nad účastí teprve uvažuje. Podle autorů výzkumu je ochota jít volit v současnosti přibližně o 11 procentních bodů nižší, než byla reálná účast u sněmovních voleb v říjnu 2025, která tehdy dosáhla 68,95 procenta. Naopak pevné rozhodnutí nezúčastnit se voleb deklarovalo 38,5 procenta dotázaných a spíše záporně se k účasti staví 3,5 procenta lidí.
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Volební preference , Poslanecká sněmovna
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Zdroj: Libor Novák