Na příští summit NATO pojede Pavel, oznámil Babiš

V dlouhotrvajícím sporu mezi nejvyššími ústavními činiteli ohledně kompetencí v zahraniční politice nastal výrazný posun. Příští summit Severoatlantické aliance, který se uskuteční v albánské Tiraně, navštíví jako hlava české delegace prezident Petr Pavel. Pro Českou televizi to potvrdil premiér Andrej Babiš s tím, že se vláda již nechce s prezidentem o reprezentaci státu na této vrcholné akci přít. Babiš zdůraznil, že si kabinet pro příště podobné kontroverze odpustí a situaci již nemá v úmyslu dále hrotit.
Prezident Petr Pavel rozhodnutí předsedy vlády uvítal a připomněl, že účast hlavy státu na summitech NATO plně odpovídá dosavadní praxi i ústavním pravomocím. Zdůraznil, že jeho povinností je tyto pravomoci nejen aktivně vykonávat, ale také chránit pro všechny své nástupce v úřadu. Přesný termín tiranského summitu zatím Aliance neurčila, uskutečnit se má buď na podzim roku 2027, nebo na začátku roku 2028.
Posun v postojích přichází po předchozích výrazných roztržkách, které doprovázely červencový summit NATO v Ankaře. Na tuto akci cestovali premiér i prezident odděleně, každý měl k dispozici vlastní delegaci a během téměř dvou dnů spolu na místě vůbec nejednali. Účast Petra Pavla v Tiraně byla nakonec umožněna až na základě předběžného opatření Ústavního soudu, jelikož Babišova vláda s přítomností hlavy státu původně nepočítala. Prezident z toho důvodu podal ke kompetenční žalobu, o níž soud dosud definitivně nerozhodl.
Očekávaná změna v komunikaci se projevuje i na plánovaných osobních setkáních obou politiků, kteří obnovili společná jednání a sejdou se dnes po tradičním vyzvednutí korunovačních klenotů, přičemž hlavními tématy se staly konkrétní ústavní kroky, kontrasignace a nadcházející vystoupení prezidenta na Valném shromáždění OSN.
Předmět jednání byl konzultován také s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou. Ačkoliv hlava státu nabídla šéfovi diplomacie účast na pondělní schůzce, mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő následně oznámil, že se po vzájemné dohodě Macinky s Babišem jednání zúčastní pouze předseda vlády. Ministr Macinka dříve potvrdil, že dohoda platí tak, jak ji premiér formuloval – vláda požadovala účast v Ankaře, zatímco nadcházející summit přenechává prezidentovi.
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Zdroj: Libor Novák