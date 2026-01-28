Nechceme vést s prezidentem zákopovou válku, prohlásil Babiš, zatímco jeho vláda snížila Hradu rozpočet

Pnutí mezi vládním kabinetem a Pražským hradem po úniku soukromých zpráv Petra Macinky, předsedy Motoristů sobě a člena Babišovy vlády, pokračuje. Macinka v komunikaci s poradcem prezidenta Petra Pavla hovořil o připravenosti vést s hlavou státu „brutální boj“. Premiér Andrej Babiš se ve středu na půdě Poslanecké sněmovny od těchto výroků distancoval a zdůraznil, že jeho kabinet nemá v úmyslu stupňovat napětí v podobě zákopové války mezi Strakovou akademií a Hradem.
Podle ministerského předsedy je prioritou vlády udržení korektní součinnosti s prezidentem. Macinkův způsob komunikace označil Babiš za nešťastný, ačkoli připustil, že v hnutí Motoristé sobě může panovat určité rozčarování. To pramení především z faktu, že jejich čestný předseda Filip Turek nebyl jmenován ministrem. Premiér však trvá na tom, že osobní emoce nesmí narušovat profesionální vztahy mezi nejvyššími ústavními činiteli.
Babiš v této souvislosti navrhl společné jednání, u kterého by usedl on, prezident Pavel a ministr Macinka. Cílem má být vyjasnění neshod a nastavení pravidel další spolupráce. Pokud by prezident účast Macinky na schůzce odmítl, je premiér připraven situaci řešit individuálně tak, aby vládní agenda nebyla těmito spory ochromena. Babiš zároveň dodal, že celou záležitost již nehodlá dále veřejně komentovat.
Vedle personálních a komunikačních sporů se vztah vlády k Hradu promítá i do schvalování státního rozpočtu na rok 2026. Kabinet Andreje Babiše totiž v pondělí odsouhlasil návrh, který rozpočet prezidentské kanceláře výrazně krátí. Hrad by měl v příštím roce hospodařit s částkou 421,4 milionu korun, což je o téměř 82 milionů méně než v loňském roce. Ve srovnání s původními plány Fialovy vlády jde o škrty ve výši 40 milionů korun.
Ministerstvo financí podle Novinek vysvětluje tento pokles kombinací několika faktorů a odmítá, že by šlo o cílenou odvetu vůči prezidentovi. Hlavním důvodem má být dokončení mimořádných investic, zejména v oblasti bezpečnosti. V minulém roce totiž tekly desítky milionů korun na ochranu areálu Pražského hradu a Lumbeho vily. Po dokončení těchto prací již není nutné tyto finance v rozpočtu dále vykazovat, což ušetřilo zhruba 60 milionů korun.
Další část úspor má přinést revize provozních výdajů. Vláda v rámci celkového úsporného úsilí zredukovala běžné výdaje Hradu o více než 54 milionů korun. Na druhou stranu se do konečné sumy promítlo zvýšení prostředků na platy a odvody zaměstnanců prezidentské kanceláře, které vzrostly o 32,5 milionu korun. Podle mluvčího resortu financí Stefana Fouse jde o přirozený proces, nikoliv o selektivní útok na rozpočet hlavy státu.
Situace tak zůstává ambivalentní – zatímco premiér Babiš deklaruje snahu o smír a klidnou spolupráci, praktické kroky v podobě rozpočtových škrtů a agresivní rétorika jeho koaličního partnera Macinky vysílají směrem k Hradu smíšené signály.
Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvila o SMS zprávách ministra zahraničních věcí Petra Macinky prezidentu Petru Pavlovi, které Hrad označil za vydírání. „I pokud se jedná o akt učiněný v rámci akutního zamlžení mysli nebo pod vlivem uvolněné atmosféry v nějakém restauračním zařízení, poukazuje to minimálně na to, že pan Macinka není kompetentní a způsobilý zastávat funkci šéfa české diplomacie,“ zdůraznila.
