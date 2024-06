O kolik se zvýší platy státních zaměstnanců? Středula má "skromný" požadavek

Jurečka po jednání uvedl, že je třeba hledat cestu k navýšení platů ve veřejné sféře. Platy by se měly zvýšit od září. Ministr chce výši nárůstu odlišit podle profesí a propadu jejich reálného výdělku v posledních letech. Zmínil také, že shoda uvnitř vládní koalice zatím není vyjednaná.

"Z mého pohledu bych to viděl do určité míry diferencovaně pro jednotlivé skupiny. Tam, kde je situace nejsložitější, abychom udělali to zvýšení s větší prioritou," sdělil Jurečka s tím, že připraví s ministerstvem příslušný návrh.

"My trváme na tom, aby došlo k navýšení tarifů od 1. září o 15 procent. Situaci považujeme za velmi vážnou," reagoval předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Středula. Podle jeho slov má více než 130 tisíc pracovníků základ výdělku pod zaručenou a minimální mzdou.

Středula už na konci dubna v diskuzním pořadu Události, komentáře konstatoval, že 15 procent je ještě skromný požadavek. "Propad příjmů zaměstnanců je nyní výrazně přes dvacet procent a pokud to myslíme s hospodářským růstem vážně, tak je to jediná forma," poznamenal.

Minimální mzda momentálně činí 18 900 korun za měsíc, v lednu se zvyšovala o 1600 korun. Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí pracuje pro stát a veřejný sektor více než 840 tisíc lidí.