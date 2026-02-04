OBRAZEM: Pavel s Babišem schůzku na Hradě nekomentovali, přesunuli se na jednání Bezpečnostní rady

Prezident Petr Pavel se ve středu opětovně zapojil do jednání Bezpečnostní rady státu. Na zasedání dorazil bezprostředně poté, co na Pražském hradě absolvoval ranní schůzku s předsedou vlády Andrejem Babišem. Po skončení tohoto bilaterálního jednání se oba politici přesunuli do Strakovy akademie, aniž by dosavadní průběh rozhovorů jakkoliv komentovali.
Hlavním tématem jejich ranního setkání měla být zrušená schůzka nejvyšších ústavních činitelů a také kontroverzní SMS zprávy ministra zahraničí Petra Macinky. Tyto zprávy byly adresovány přímo prezidentovi, který jejich obsah již dříve veřejně označil za formu vydírání. Politici však zatím k těmto bodům neposkytli žádné oficiální vyjádření.
Účast hlavy státu na jednání Bezpečnostní rady státu není ojedinělá, Petr Pavel se jí v minulosti zúčastnil již několikrát. Poprvé tak učinil v dubnu 2023 krátce po svém nástupu do úřadu. Tehdy avizoval, že nehodlá chodit na všechna zasedání, ale svou přítomnost omezí na případy, kdy se budou projednávat zásadní témata vyžadující jeho zapojení.
Jako prezident se zasedání rady účastnil například předloni v lednu, kdy se hodnotil zásah při tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Naposledy byl Petr Pavel na jednání letos na začátku ledna. Tehdy byla hlavním bodem programu budoucnost muniční iniciativy zaměřené na dodávky pro Ukrajinu, u které premiér Babiš potvrdil pokračování bez dalšího finančního vkladu Česka.
Dnešní jednání Bezpečnostní rady státu ve Strakově akademii nemá podle dřívějšího vyjádření premiéra na programu žádný mimořádný bod. Přesto přítomnost prezidenta podtrhuje význam aktuálně projednávaných otázek. Celý politický program dne začal právě ranním jednáním na Hradě, které předcházelo společnému přesunu obou ústavních činitelů na jednání rady.
Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý oficiálně představil své nové politické hnutí s názvem Naše Česko, se kterým plánuje uspět v podzimních komunálních volbách. Podle Kuby jde o uskupení otevřené všem bez ohledu na to, zda se kloní k liberalismu či konzervatismu.
