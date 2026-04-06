Otevírací doba obchodů dnes podléhá zákonu. V květnu se to zopakuje

Velikonoce vrcholí, takže je nutné počítat s jednou nepříjemností. Ve velkých obchodech si v pondělí nenakoupíte, protože to neumožňuje zákon. Jednou se tato situace bude opakovat i v květnu.
Po většinu Velikonoc mohli lidé v Česku nakupovat bez sebemenších problémů, protože na Velký pátek ani víkendové dny se žádná omezení nevztahují. Zavřeno je až na začátku tohoto týdne. Velké supermarkety se znovu otevřou zítra ráno.
Od roku 2016 totiž platí zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky. Zákazu přitom podléhá i Velikonoční pondělí.
Na jeden den se obchody uzavřou i v květnu, do jehož úvodní dekády spadají dva státní svátky. V pátek 1. května na Svátek práce se zákazníci do provozoven dostanou, o týden později na Den vítězství budou mít smůlu.
Režim v Íránu se nezměnil. Po Trumpových útocích je naopak ještě tvrdší, míní analytici
Americký prezident Donald Trump v posledních dnech opakovaně prohlašuje, že v Íránu došlo k „výměně režimu“. Podle jeho slov byla původní garnitura zdecimována a noví lídři jsou „méně radikální a mnohem rozumnější“. Političtí analytici a experti CNN na Blízký východ však varují, že realita je přesně opačná – íránský režim sice vyměnil tváře na vrcholu, ale ve svém jádru zůstává stejnou, ne-li ještě tvrdší teokracií než dříve.
Zdroj: Libor Novák