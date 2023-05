Pavel: Konflikt na Ukrajině připomíná druhou světovou, šiřitelé ruské propagandy zneuctívají památku padlých

Pavel v projevu, který zveřejnil Hrad, uvedl, že si dnes připomínáme miliony obětí 2. světové války, a to na všech bojištích. Těmto lidem podle něj vděčíme za svoji svobodu a za život, ve kterém žijeme.

"Zároveň je také dobré říct, že úcta k padlým by se neměla stávat obětí dnešních nadšených šiřitelů ruské propagandy, jako jsou například Noční vlci nebo jejich čeští podporovatelé. Jejich aktivity nemají s pietou nic společného. Jsou spíše zneuctěním památky těch lidí, kteří položili své životy," dodal.

Připomínka vítězství ve 2. světové válce s sebou podle Pavla nese i jeden velice bolestivý historický paradox. "Země, jejichž jméno nesly hlavní síly, které se podílely na osvobozování Československa, tedy 1., 2. a 4. ukrajinský sbor, je dnes sama objektem agrese jedné z tehdejších vítězných mocností, Ruska. Konflikt na Ukrajině svým rozsahem a mírou destrukce velice připomíná bojiště 2. světové války," podotkl.

Připomněl také některé historické paralely mezi Ukrajinou a Českou republikou. "I tehdy začal konflikt poukazováním na nedodržování práv národnostní menšiny, voláním po odtržení území, vyvoláváním konfliktů a, při jejich potlačení, jejich využití jako záminky pro obsazení části území. I tehdy byl tlak, aby bylo postoupeno území výměnou za nezahájení války. Tehdejší premiéři Francie a Anglie, Daladier a Chamberlain, dali přednost ústupkům před tím, než by obětovali své země válce. V důsledku rozhodnutí v Mnichově přijal toto rozhodnutí i náš tehdejší prezident Edvard Beneš. Dali přednost ústupkům před úctou a hrdostí. Jak to tehdy velice trefně komentoval poslanec britského parlamentu Winston Churchill, Británie a Francie měly na výběr mezi hanbou a válkou. Zvolili si hanbu a měly válku," zmínil.

Závěrem projevu Pavel uvedl, že nejhorší v historii je nepoučit se a opakovat stejné chyby. "Jsem hrdý na to, že Česká republika od prvních dní války na Ukrajině ji velice intenzivně podporuje a chce si zachovat svoji čest. Svoboda a mír nebyly nikdy zadarmo. Je důležité o ně neustále usilovat, chránit je a v případě, že je potřeba, také pro jejich obranu hodně obětovat stejně tak, jako to dělali všichni ti, na které dnes vzpomínáme, a jak to dnes dělají hrdinští obránci Ukrajiny," řekl.