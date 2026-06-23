Pavel podal k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu na vládu

Libor Novák

23. června 2026 10:15

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Petr Pavel v pondělí podal k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu na vládu. Tento krok učinil v reakci na rozhodnutí kabinetu, které mu neumožňuje zúčastnit se červencového summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Hlava státu považuje postup vládních představitelů za zcela bezprecedentní a mimořádně nešťastný. Pavel se domnívá, že se vládní činitelé tímto způsobem pokoušejí omezit pravomoci, které mu jako prezidentovi přímo garantuje Ústava České republiky.

V podané žalobě se prezident obrací na Ústavní soud s požadavkem, aby jednoznačně vyjasnil kompetence obou stran. Chce vědět, zda má vláda právo rozhodovat o účasti hlavy státu na takto významných mezinárodních summitech. Zároveň žádá, aby soud uložil kabinetu povinnost nevytvářet mu překážky při výkonu prezidentské funkce. Místo toho by měla vláda podle jeho názoru postupovat v součinnosti a poskytovat mu potřebnou podporu.

Prezident v této souvislosti připomněl nedávné vyjádření premiéra Andreje Babiše, že prezident není jeho nadřízeným. S tímto výrokem hlava státu souhlasí, ale podotýká, že tento vztah platí i v obráceném směru a vláda není nadřízená jemu. Ústava sice u některých kroků předpokládá vzájemnou součinnost obou ústavních činitelů, podle Pavla se však jedná o spolupráci, nikoliv o nutnost schvalování ze strany kabinetu. O složení delegace a obsahu jednání na summitu byl přitom připraven diskutovat, k tomu ale ze strany vlády nedošlo.

Podle vyjádření Petra Pavla přispívá k poškozování obrazu České republiky u mezinárodních partnerů také skutečnost, že kabinet rozhodnutí o složení delegace opakovaně odkládal. Neschopnost obou stran domluvit se na jednotném postupu nevysílá podle prezidenta dobrý signál navenek. Zdůraznil, že byl zvolen občany k tomu, aby prezidentské povinnosti vykonával a zároveň je bránil. Pokud by se proti postupu vlády neohradil, nesl by odpovědnost za to, že se otevřou dveře pro další svévolné omezování pravomocí ústavních činitelů v budoucnu.

Vláda rozhodla o vynechání prezidenta z oficiální delegace na svém pondělním zasedání. Premiér Andrej Babiš toto rozhodnutí obhajoval praktickými a pragmatickými důvody. Podle šéfa kabinetu bude muset vládní delegace v Ankaře partnerům vysvětlovat, proč Česká republika neplní své závazky vůči spojencům v rámci Aliance. Z tohoto důvodu považuje přítomnost vládních zástupců namísto hlavy státu za logické vyústění situace.

Prezident Pavel v oficiálním dokumentu požaduje, aby Ústavní soud projednal jeho podnět přednostně. O tom, zda soud zvolí tento zrychlený postup, bude muset rozhodnout jeho plénum. Samotný Ústavní soud již ve svém oficiálním prohlášení zveřejněném na webových stránkách deklaroval, že si je dobře vědom velké naléhavosti celé záležitosti, což by mohlo rychlost rozhodování ovlivnit.

Předseda vlády Andrej Babiš v reakci uvedl, že rozhodnutí hlavy státu obrátit se na soud sice respektuje, ale nepovažuje ho za správné ani šťastné. Na sociální síti X zopakoval své stanovisko, které předtím prezentoval na zasedání vlády. Podle premiéra není správné, pokud na sebe jednotliví ústavní činitelé podávají žaloby, což doložil vlastním příkladem z minulosti.

Babiš připomněl situaci, kdy prezident Pavel odmítal jmenovat Filipa Turka ministrem, přestože podle názoru premiéra i řady právních odborníků tím hlava státu překračovala Ústavu. Předseda vlády tehdy kompetenční žalobu nepodal, protože takové řešení sporů nepovažuje za vhodné. Pondělní krok vlády ohledně složení delegace na summit NATO v Ankaře tak i nadále označuje za čistě pragmatické řešení vzniklé situace.

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