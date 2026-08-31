Pavel poslal kondolenci do Norska. Krále Haralda měl za mimořádnou osobnost

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. srpna 2026 16:58

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Norsko se nadále vyrovnává se smrtí krále Haralda V., jenž zemřel minulý týden ve věku 89 let. Na trůnu jej nahradil jeho třiapadesátiletý syn Haakon VIII., jemuž přišla i kondolence z Česka. Postaral se o ni prezident Petr Pavel. 

Pavel uvedl, že zprávu o Haraldově úmrtí přijal s hlubokým zármutkem. Připomněl i osobní setkání se zesnulým monarchou. "Měl jsem tu čest se s Jeho Veličenstvem osobně setkat a na naše setkání budu vzpomínat s velkou úctou. Král Harald V. byl mimořádnou osobností, která po více než tři desetiletí s velkou oddaností sloužila své zemi. Velmi si vážím také jeho přínosu k rozvoji přátelských vztahů mezi Norským královstvím a Českou republikou," napsal prezident.

Harald podle Pavla zanechal výraznou stopu v moderních dějinách Norska i v evropském a mezinárodním veřejném životě. "Jsem přesvědčen, že stejně hlubokou stopu zanechá i v srdcích těch, kteří měli možnost jej poznat a kteří si budou uchovávat vzpomínku na jeho lidskost, moudrost a oddanou službu své zemi. Jeho památka tak bude žít nejen v dějinách Norska, ale především ve vzpomínkách jeho lidu a všech, jejichž životů se dotkl," podotkl. 

"Vaše Veličenstvo, dovolte mi, abych jménem občanů České republiky, své choti Evy a jménem svým vyjádřil upřímnou soustrast Vám, celé královské rodině a občanům Norska," uzavřela hlava státu kondolenční telegram.

Harald V. byl norským králem déle než 35 let. Na trůn nastoupil v lednu 1991 po smrti svého otce Olafa V. Z českých politiků se setkal také s Václavem Havlem a Václavem Klausem. Norsko také reprezentoval na olympijských hrách v jachtingu. 

V posledních týdnech života se potýkal se zdravotními problémy a byl hospitalizován v nemocnici v Oslu, přičemž se jeho zdravotní stav postupně zhoršoval. Harald zemřel v pátek 28. srpna v ranních hodinách. 

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