Pavel poslal kondolenci do Norska. Krále Haralda měl za mimořádnou osobnost

Norsko se nadále vyrovnává se smrtí krále Haralda V., jenž zemřel minulý týden ve věku 89 let. Na trůnu jej nahradil jeho třiapadesátiletý syn Haakon VIII., jemuž přišla i kondolence z Česka. Postaral se o ni prezident Petr Pavel.
Pavel uvedl, že zprávu o Haraldově úmrtí přijal s hlubokým zármutkem. Připomněl i osobní setkání se zesnulým monarchou. "Měl jsem tu čest se s Jeho Veličenstvem osobně setkat a na naše setkání budu vzpomínat s velkou úctou. Král Harald V. byl mimořádnou osobností, která po více než tři desetiletí s velkou oddaností sloužila své zemi. Velmi si vážím také jeho přínosu k rozvoji přátelských vztahů mezi Norským královstvím a Českou republikou," napsal prezident.
Harald podle Pavla zanechal výraznou stopu v moderních dějinách Norska i v evropském a mezinárodním veřejném životě. "Jsem přesvědčen, že stejně hlubokou stopu zanechá i v srdcích těch, kteří měli možnost jej poznat a kteří si budou uchovávat vzpomínku na jeho lidskost, moudrost a oddanou službu své zemi. Jeho památka tak bude žít nejen v dějinách Norska, ale především ve vzpomínkách jeho lidu a všech, jejichž životů se dotkl," podotkl.
"Vaše Veličenstvo, dovolte mi, abych jménem občanů České republiky, své choti Evy a jménem svým vyjádřil upřímnou soustrast Vám, celé královské rodině a občanům Norska," uzavřela hlava státu kondolenční telegram.
Harald V. byl norským králem déle než 35 let. Na trůn nastoupil v lednu 1991 po smrti svého otce Olafa V. Z českých politiků se setkal také s Václavem Havlem a Václavem Klausem. Norsko také reprezentoval na olympijských hrách v jachtingu.
V posledních týdnech života se potýkal se zdravotními problémy a byl hospitalizován v nemocnici v Oslu, přičemž se jeho zdravotní stav postupně zhoršoval. Harald zemřel v pátek 28. srpna v ranních hodinách.
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Zdroj: Libor Novák