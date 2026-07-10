Plníme, co jsme řekli, tvrdí Babiš po půl roce u moci

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. července 2026 10:39

Vláda ČR
Vláda ČR Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Babišova vláda je půl roku u moci. Premiér ve čtvrtek s ministry vyhodnocoval plnění programového prohlášení, což slíbil veřejnosti už před loňskými sněmovními volbami. Podle Babiše si zatím kabinet plní své úkoly. Za největší úspěch označil jednu z nejnižších inflací v Evropě. 

Jako první zahájila maraton schůzek s předsedou vlády již v půl osmé ráno vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Společně s prvním místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu pak premiéru Babišovi asistovali při schůzkách s ostatními kolegy a kolegyní z kabinetu. Jako poslední shrnul své šestiměsíční působení ve funkci ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé).

"Jsem velice rád, že jsem poprvé ve funkci v koaliční vládě, která je většinová, a chci poděkovat všem kolegům a kolegyním za jejich práci, protože s velkým nasazením všichni pracujeme na tom, abychom splnili to, co jsme slíbili lidem," uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) na závěrečné společné tiskové konferenci celé vlády.

"Dnes jsme celý den strávili s jednotlivými ministry a aktualizovali jsme, co nás čeká i teď v červenci a hlavně do konce září, kdy předložíme státní rozpočet. To je vlastně to nejdůležitější," konstatoval premiér Babiš.

Jednotliví členové vlády předložili premiérovi podrobné vyhodnocení dosavadní činnosti. "Myslím si, že plníme to, co jsme řekli. Za největší úspěch považuji hlavně, že máme jednu z nejnižších inflací v Evropě. Podařilo se nám srazit ceny energií, držíme na uzdě ceny pohonných hmot a plníme hlavní body. Předložili jsme nový zákon o migraci, plníme všechno, co se týče energií nebo bydlení," shrnul předseda vlády.

"Já se angažuji především v Evropské unii, což je nejdůležitější místo pro naši zemi," uvedl premiér Babiš a připomněl listopadový summit Evropské rady, kde bude ústředním tématem unijní rozpočet. "Budeme tam vyjednávat a možná už i rozhodneme o příštím rozpočtu Evropské unie na léta 2028 až 2034. V rámci Evropské unie jsme velice aktivní. Předložili jsme návrhy na snížení ceny emisních povolenek ETS I, řešíme povolenky ETS II a na evropských radách vystupujeme s velice konkrétními návrhy," prohlásil premiér Babiš a připomněl i nedávný summit NATO v Ankaře, kde vládní delegace úspěšně zastupovala Česko v jednáních o výdajích na obranu s tím, že vláda jasně deklarovala poprvé v historii státu splnit v příštím roce požadavek vydávat na obranu dvě procenta HDP, což se předchozí vládě přes všechny proklamace naplnit nepodařilo.

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