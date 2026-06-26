Počasí, jaké Česko nepamatuje. Meteorologové vydali návod, jak zvládnout nadcházející víkend

Český hydrometeorologický ústav vydal naléhavé varování před nadcházejícími extrémními víkendovými teplotami, které mohou dosahovat až 40 °C. Takto vysoké hodnoty představují zdravotní riziko pro celou populaci, přičemž nejzranitelnější skupiny, jako jsou starší a nemocní lidé, malé děti a těhotné ženy, by se měly pobytu na slunci a ve vysokých teplotách zcela vyhnout.
Zvýšenou péči je nutné věnovat také domácím mazlíčkům. Úřad proto apeluje na veřejnost, aby sdílela klíčové zásady ochrany zdraví a připravila se na širokou škálu očekávaných komplikací v infrastruktuře a každodenním provozu.
Mezi hlavní doporučení pro zvládnutí extrémních veder patří striktní dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů a doplňováním minerálů. Lidé by neměli pobývat na přímém slunci ani v rozpálené městské zástavbě a měli by zcela omezit vyšší fyzickou či psychickou zátěž, zejména v době, kdy teploty kulminují. Větrání vnitřních prostor je efektivní pouze v chladnějších částech dne, tedy v noci a brzy ráno, přičemž následně je nutné okna osadit žaluziemi, roletami či závěsy.
Meteorologové důrazně varují před ponecháváním dětí nebo zvířat v zaparkovaných automobilech a před nebezpečím teplotního šoku při skoku do vody. Pokud lidé využívají klimatizaci v místnostech či autech, rozdíl oproti venkovnímu prostředí by neměl přesahovat 5 až 8 °C. V případě jakýchkoli zdravotních potíží je nezbytné okamžitě vyhledat lékaře.
Kromě vysokého rizika dehydratace a přehřátí organismu se očekává enormní zátěž pro zdravotnický systém a sociální služby, zejména v oblasti péče o seniory a dlouhodobě nemocné. Extrémní počasí způsobí výrazný pokles pracovní výkonnosti a zvýší riziko úrazů či onemocnění, což se dotkne především profesí vykonávaných venku nebo v dusném prostředí.
Vlna veder zasáhne také hospodářství, energetiku, služby a živočišnou výrobu, kde se dají předpokládat vážné problémy s uchlazováním uzavřených hal. Kvůli masivnímu využívání chladicích zařízení a možnému narušení přenosové soustavy navíc hrozí lokální výpadky v dodávkách elektrické energie.
Zásadní komplikace postihnou dopravní sektor, kde hrozí omezení provozu, výluky a zpoždění spojů. Na železnici hrozí kvůli extrémním teplotám deformace nebo dokonce lomy kolejnic. V silniční dopravě se dají očekávat deformace povrchů vozovek vystavených přímému slunci a nárůst počtu odstavených nepojízdných automobilů. Celkově mohou tyto meteorologické podmínky vést k částečnému omezení plynulosti zásobování a fungování běžných služeb.
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Zdroj: Libor Novák