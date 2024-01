Podmínka za znásilnění dcery? Ministr Blažek čelí tlaku, soud hodlá rozhodnutí zdůvodnit

O soudním rozhodnutí informoval web novinky.cz. Okresní soud nejprve udělil dřevorubci tříletý trest a povinnost zaplatit oběti odškodnění ve výši 300 tisíc korun. Muž se odvolal, státní zástupkyně navrhovala zamítnutí odvolání. Krajský soud přesto zmírnil trest podmínečným odkladem na pět let.

Tento verdikt pobouřil některé politiky i veřejnost. Ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek uvedlo, že již týden případ prověřuje. "Využíváme k tomu všech našich kompetencí, zejména v rámci dohledu nad soudy. Jakmile bude případ prošetřen, bude možné zvážit další postup ve věci," napsal úřad na sociální síti X.

Ministr Pavel Blažek (ODS) uvedl, že dnes hovořil s předsedou brněnského krajského soudu. Soud podle jeho slov po doručení rozsudku ještě sdělí veřejnosti odůvodnění svého rozhodnutí. Až ministerstvo obdrží spis, bude se Blažek zabývat tím, zdali byl porušen zákon.

"Jen pokud byl porušen zákon, mohu podat stížnost pro porušení zákona. Jinou kompetenci s ohledem na ústavní dělbu moci nemám. A bylo by velmi nevhodné, abych se před seznámením se spisem dopouštěl jakýchkoliv hodnotících komentářů," vysvětlil ministr a doporučil všem politikům mediální zdrženlivost v případu.

Blažek v dalším příspěvku připomněl, že nezávislost soudní moci musí platit vždy. "Když soud odsoudí nějakou neoblíbenou osobu, nejlépe politika, pějí se ódy o soudní nezávislosti. A když rozhodne 'diskutabilně', vyzývají se politici, aby do případu zasáhli. A je dobře, že to nesmějí učinit," poznamenal.

Podle ministra každopádně musí být soudci a státní zástupci vždy připraveni svá rozhodnutí obhájit ve veřejné diskuzi. Zároveň odmítl, že by zpochybňoval práci novinářů. "Není to zpochybnění novinářské práce, ale výzva k tomu, abychom my, ostatní ústavní činitelé, rozhodování soudů hodnotili na základě všech informací. A Ústava nám dává právě proto možnosti, abychom si je mohli zjistit a vyhodnotit," dodal.