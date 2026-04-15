Pohonné hmoty budou levnější. Vláda na zítřek snížila strop

České řidiče čeká ve čtvrtek mírné zlevnění u čerpacích stanic. Ministerstvo financí totiž ve svém pravidelném cenovém věstníku zveřejnilo nové cenové stropy, které jsou oproti těm středečním nižší. Benzin bude možné prodávat maximálně za 41,59 koruny za litr, zatímco u nafty byla horní hranice stanovena na 43,50 koruny za litr.
V porovnání s cenami platnými pro středu jde o pozitivní posun. U benzinu klesl strop o 51 haléřů, u nafty je však propad citelnější – tam se maximální povolená cena snížila o celou korunu a padesát haléřů.
Tento krok ministerstva reaguje na situaci, která nastala po prudkém zdražení pohonných hmot na přelomu února a března. Skokový nárůst cen tehdy vyvolal americký a izraelský útok na Írán a následná blokáda strategického Hormuzského průlivu ze strany Teheránu. Energetická krize se podepsala i na březnové inflaci v Česku, která zrychlila na 1,9 procenta.
Vláda se nyní snaží získat nad cenami na čerpacích stanicích větší kontrolu. Sněmovna v noci na středu ve stavu legislativní nouze schválila speciální zákon, který by kabinetu umožnil regulovat ceny paliv prostřednictvím vládního nařízení. Celý legislativní proces však ještě není u konce.
Předloha nyní míří do Senátu, který by ji mohl projednat příští středu, tedy 22. dubna. Pokud zákon horní komorou projde a následně jej podepíše prezident, mohla by plošná regulace cen pohonných hmot pomocí cenového výměru začít platit od začátku května.
