Babiš je frustrovaný z prohry, a tak mě spojuje s peklem. Výpady bývalého agenta komunistické StB mě netrápí, říká Válek

— Autor: Petr Třešňák / EuroZprávy.cz

Současný i nově zvolený poslanec za TOP 09 Vlastimil Válek se odmítá detailně zabývat výrokem stávajícího premiéra Andreje Babiše (ANO), který řekl, že pokud by se Válek stal ministrem zdravotnictví, pak by nastalo peklo. „Výpady bývalého agenta komunistické StB mě skutečně netrápí a nad jeho rétorikou se mohu jen pousmát. Mám důležitější věci, než se zabývat Babišovou zmínkou, že by na resortu nastalo peklo, pokud bych jej vedl,“ říká pro EuroZprávy.cz Vlastimil Válek, kandidát na ministra zdravotnictví. Zákonodárce rovněž oznámil, že končí jako šéf Poslaneckého klubu TOP 09, v jeho čele jej nahradí Jan Jakob, nový místopředseda strany.