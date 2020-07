Babiš je kvůli kauzám v EU oslabený, myslí si lidovecký poslanec

Česko získá 230 miliard korun. Na balík 750 miliard eur si Evropská komise půjčí na finančních trzích, fond obnovy je součástí víceletého rozpočtu EU. Jakou roli bude v dalším schvalování tohoto rozpočtu hrát český národní parlament, vysvětlil v rozhovoru pro CNN Prima NEWS lidovecký poslanec Ondřej Benešík

"Pro různé výstupy ze summitu platí různé postupy. Ty části dohody, které se budou realizovat přes novou unijní legislativu, budou přijaty tím klasickým zákonodárným trojúhelníkem. Návrh podá Evropská komise a shodnout se nad ním bude muset Evropský parlament a Rada EU. Náš národní parlament a jeho slovo zní zejména diskuzí o pozicích české vlády prostřednictvím sněmovního výboru pro evropské záležitosti. Nerozhodujeme o unijní legislativě, ale dáváme k ní také připomínky. To bude případ například nové uhlíkové daně," vyjádřil se k dohodě o víceletém rozpočtu na roky 2021-2027, v němž národní parlament nesehraje žádnou významnou roli.

K novým zdrojům evropských peněz, na nichž se summit usnesl, konstatoval Benešík, že pro ně platí jiný postup, a že všemu je zatím potřeba nechat čas, včetně toho, zda pro něj budou muset hlasovat všechny členské země, tedy i Česko. Poslanec odhaduje, že bude zapotřebí změny rozpočtových pravidel, ale že se mu zatím zdá, jako by se usilovalo pouze o úpravu návrhů Evropské komise, na níž se dohodne Evropský parlament a Rada EU.

K Babišově slabé vyjednávací pozici poukázal lidovec na pasivitu českého premiéra a jeho neschopnost kompromisu. Na jednu stranu něco chce, ale neumí si to prosadit a vyobchodovat. Zmínku o podmíněném čerpání v návaznosti na dodržování právního státu odmítly například Varšava a Budapešť, jelikož jsou momentálně považovány za kontroverzní členy. Benešíka proto zaráží, že tím Praha nezískala nové spojence. Podle toho, co ví od svých kolegů z Evropské lidové strany, Babišovi nejvíc škodí jeho dotační kauzy a možný střet zájmů.

"Já si myslím, že to hraje roli. Premiér volá například po co největší flexibilitě využívání evropských dotací na národní úrovni. To je legitimní návrh do diskuze, ale pokud se jeho partneři v Radě EU na něho dívají jako na někoho, kdo i za stávajících pravidel může ovlivnit čerpání ve prospěch svých, formálně prý bývalých firem, tak asi nebudou mít moc velkou motivaci rozvolňovat pravidla pro čerpání, aby jemu a vládě dávali větší prostor. K pozici Česka v EU dodávám, že chybí vize a strategie v evropské politice a malá až žádná aktivita a slepá je podpora Visegrádské čtyřky," vysvětlil poslanec, proč je český premiér na půdě EU oslabený.

"Já o tom absolutně nevím. Nevím, zda to byla schůzka s těmi, kteří jsou proti zařazení. To je přesně o tom vyjednávání, o tom politickém zobchodování v dobrém slova smyslu. Rakousko chtělo zachovat rabaty, Rakousko má problém s našimi atomovými elektrárnami, tak přece zajdu za rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem a tvrdě s ním jednám," vyjádřil se k Babišově reakci na výzvu Poslanecké sněmovny, aby nejen podpořil plán Evropské komise na fond obnovy, nýbrž i zařazení jádra mezi čisté zdroje a informoval, že ho bude v této věci interpelovat.

"To rozhodně nesouhlasím. To je výmluva. Celých 70 procent dotací z největšího balíku se rozdělí podle klíče, který nám nevyhovuje. Poté se to změní na kritérium propadu ekonomiky. Ale nečekám, že si nějak polepšíme, podmínky se možná srovnají, ale zvýhodněni tímto kritériem nebudeme. Je to slabá náplast," odpověděl na poslední otázku týkající se změny klíče pro rozdělování peněz.