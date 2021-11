Bek se v Lánech sešel se Zemanem, hovořili o českém předsednictví v EU

"Domluvili jsme se na případném pokračování konzultací v téhle věci, pokud budu jmenován do funkce ministra," řekl Bek. Českou republiku podle něj čeká v rámci předsednictví, které nastane v druhé polovině příštího roku, mimořádně významné téma legislativního balíčku Fit for 55, jehož cílem je snížení emisí o 55 procent do roku 2030 oproti roku 1990.

Česko bude podle Beka moderovat diskusi o některých legislativních předlohách. "To bude velký úkol vzhledem k tomu, že pro Českou republiku je dekarbonizace významné téma s obrovskými dopady. Hledání konsenzu v této věci bude i na naší politické scéně hodně složité," uvedl bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně.

Vláda ANO a ČSSD v srpnu navýšila rozpočet předsednictví Česka v EU o 200 milionů na 1,4 miliardy korun. Opoziční politici, ale i ekonomové a další osobnosti v létě kritizovali tehdejší rozpočet předsednictví, ale i malou pozornost, kterou mu podle nich vláda věnovala.

"Měl bych mnohem lehčí situaci, kdyby vláda přidala mnohem víc, ale na druhé straně musíme hrát s notami, které máme," řekl Bek. Výrazné navýšení rozpočtu podle něj nyní nepřipadá v úvahu, najímat seniorní lidi a diplomaty tak krátce před začátkem předsednictví nemá smysl, míní.

"Prostě rozpočet bude úsporný. Pokud ho drobně navýšíme, bude to samozřejmě dobře, ale já si uvědomuji, v jaké rozpočtové situaci nová vláda bude, takže jsem realista," dodal Bek.

Zeman se v minulosti dostal s Bekem do sporu. Tehdejší rektor před volbami v roce 2013 odmítl vystoupení hlavy státu v prostorách univerzity. Podle Beka se dnes se Zemanem k minulosti nevraceli. "Nevedli jsme žádnou debatu o personáliích a osobních vztazích, to nebylo téma našeho rozhovoru," poznamenal.

Za Zemanem přijel v pondělí do Lán jako první z nominantů předseda Pirátů a kandidát na ministra pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Hlava státu kandidáty bude přijímat v abecedním pořadí, dnes dopoledne Zeman jednal s nominantem na ministra kultury Martinem Baxou (ODS). Cyklus schůzek by měl skončit v pátek 10. prosince.

Nadále není jisté, kterého ze členů vlády se prezident případně chystá "vetovat". Spekulovalo se o nominantovi na místo ministra zahraničí Janu Lipavském (Piráti) a též právě o Bekovi.

Protože je prezident kvůli onemocnění covidem v izolaci, vypadá dnešní jednání s kandidáty podobně jako s Fialou a Bartošem. Nového premiéra jmenoval Zeman zpoza plexisklové bariéry, ve stejné místnosti se uskutečnila i další setkání.

Bek by považoval za mnohem větší zlo oddalovat jmenování nového kabinetu než sáhnout k technickým opatřením, která možná "můžou vzbuzovat údiv". "Tohle je nejlepší z těch špatných řešení, která máme v covidové situaci. Pro dialog to nebyla žádná překážka," doplnil.

Seznam kandidátů na ministry předal Fiala Zemanovi v polovině listopadu. V minulém týdnu se nominace kvůli spekulacím o svém podnikání vzdal místopředseda STAN Věslav Michalik. Hnutí na jeho místo vybralo bankéře Jozefa Síkelu.