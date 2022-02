Exprezident Klaus se obrátil na Fialu kvůli Ukrajině

I když Rusko sleduje své vlastní zájmy, které nejsou totožné se zájmy dalších účastníků konfliktu, jeho obavy jsou legitimní a je třeba je brát vážně, uvedl Klaus. Dopis ČTK za Institut Václava Klause poskytl Petr Macinka.

Klaus Fialovi vyčetl "nepochopitelnou pasivitu" vůči tomu, co se na Ukrajině odehrává. Situaci vidí jako neudržitelnou a vrcholně nebezpečnou. "Konflikt na Ukrajině je dlouhodobě největší bezpečnostní hrozbou na našem kontinentě. Probíhající vojenská eskalace ohrožuje celou Evropu, včetně České republiky," napsal.

Na Ukrajině se podle Klause odehrává velmocenský střet USA s Velkou Británií na jedné straně a Ruska na druhé straně. Bývalý prezident poznamenal, že zájmem Ukrajinců válečný střet na jejich území není, doplatili by na něj hlubokým ekonomickým rozvratem, společenskou destabilizací a totální ztrátou nezávislosti. Klaus varoval, že se do "válečných hrátek" může vloudit chyba, která uvede do pohybu nezvladatelný vývoj.

"I když Rusko nepochybně sleduje své vlastní zájmy, které nejsou totožné se zájmy dalších účastníků konfliktu, jeho obavy jsou legitimní a je třeba je brát vážně. Bez Ruska a na jeho úkor nelze dnešní konflikt vyřešit," dodal bývalý prezident.

Odmítl zapojení Česka do vojenské eskalace konfliktu a dodávání zbraní, stejně jako zneužívání konfliktu ve vnitropolitickém zápase. Fialu jménem svého institutu vyzval, aby "zajistil zodpovědné a důstojné vystupování jednotlivých členů" vlády a zasadil se o zahájení vážných a zodpovědných jednání všech zainteresovaných stran s cílem naplnit minské dohody a vyjednat bezpečnostní záruky pro všechny zúčastněné strany konfliktu.