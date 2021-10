Fiala chce do voleb nového prezidenta postavit kandidáta za koalici Spolu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jedním z velkých úkolů příštích dní je začít přemýšlet nad kandidátem do prezidentských voleb. České televizi to dnes v podvečer řekl lídr koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, Petr Fiala. Fiala by byl rád, kdyby kandidát byl za koalici Spolu, ale nevyloučil možnost širší podpory. Současnému prezidentovi Miloši Zemanovi vyprší druhý mandát v březnu 2023. Hnutí ANO před sněmovními volbami uvedlo, že do prezidentských voleb postaví vlastního kandidáta, jméno ale nemá.