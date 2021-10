Fiala nemá v plánu bezhlavě rušit opatření Babišovy vlády ke koronaviru

Fiala zopakoval, že jediným řešením problematiky covidu-19 je co největší proočkovanost, protože "nikdo nic lepšího nevymyslel". "Kdybych měl příležitost, jako první krok bych zadal ministru zdravotnictví soustředit se na rizikové skupiny, které ještě nejsou dostatečně očkované," řekl.

V této souvislosti zmínil právě nevakcinované seniory. "Musíme zkusit přesvědčit každého z nich, aby se nechal naočkovat, a umožnit mu to," zdůraznil.

Fiala také řekl, že nevítal zrušení bezplatných testů, ale že když už to vláda zavedla, není možné "jít ode zdi ke zdi" a opatření hned zrušit. Podle něj je zapotřebí nejprve vyhodnotit, zda nefunguje a nevede k většímu zájmu o očkování.

Fiala dále ujistil, že nechce plošný lockdown. Vyjádřil se tak ke slovům Vlastimila Válka (TOP 09), který je podle médií kandidátem na post ministra zdravotnictví ve Fialově vládě. Válek dříve prohlásil, že senioři se musí buď naočkovat, nebo budou v lockdownu, takže nevakcinování lidé nad 60 let by například nemohli chodit do práce a měli by vyhrazené časy pro nakupování. "Nemá to být plošný lockdown v žádném případě. Nechceme je," podotkl FIala.

Zároveň na dotaz moderátorky nepotvrdil, že se Válek skutečně má ministrem zdravotnictví stát. "Veřejnost si zaslouží vědět jméno, až to ten člověk bude mít šanci řešit," řekl.

Testy v ČR v sobotu potvrdily 5057 případů onemocnění covid-19. Bylo to o 2300 více než před týdnem a zároveň nejvíc za první víkendový den od 20. března. V nemocnicích je 1417 lidí, z toho 192 v těžkém stavu. Zdravotníci v sobotu aplikovali přes 8100 dávek vakcíny proti covidu. Nejhorší epidemická situace je na severu Moravy a ve Slezsku.