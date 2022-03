Fiala se 6. dubna v Berlíně setká s kancléřem Scholzem

— Autor: ČTK

Český premiér Petr Fiala navštíví 6. dubna Berlín, kde se setká s německým kancléřem Olafem Scholzem. ČTK to dnes řekl mluvčí české vlády Václav Smolka. Cesta do německé metropole, která bude pro Fialu první od nástupu do premiérského křesla, je dlouhodobě plánována.