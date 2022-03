Fiala se vrátil z návštěvy Ukrajiny do Česka

Do Kyjeva se představitelé Česka, Polska a Slovinska vydali neočekávaně v úterý ráno vlakem z Polska, do ukrajinské metropole dorazili večer. Jednali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a předsedou vlády Denysem Šmyhalem. Šlo o první návštěvu vysokých představitelů západních zemí od začátku ruské invaze 24. února.

Fiala po jednání na tiskové konferenci Ukrajinu ujistil, že Evropa za ní stojí. Premiéři podle něj do Kyjeva přijeli, aby ukrajinskému lidu vyjádřili podporu. Zdůraznil, že Ukrajinci bojují nejen za své životy a za svou svobodu, ale i za životy a svobodu dalších Evropanů. Poukázal na množství uprchlíků, kteří přicházejí do České republiky.

"Ukrajinské přátele jsem informoval o tom, že se o vaše ženy a o vaše děti postaráme, že najdou útočiště v naší zemi," uvedl. Připomněl českou humanitární i vojenskou pomoc Ukrajině a slíbil, že bude pokračovat. "Uděláme vše pro to, abyste ruského agresora porazili," řekl.

Cestu český premiér označil za obrovskou příležitost. "Není to jenom gesto, má to i velký symbolický význam," uvedl. Se získanými informacemi se chce následně podělit se spojenci z Evropské unie a NATO. Po příjezdu do Polska Fiala na twitteru uvedl, že z polského Řešova společně s Morawieckým a Janšou volali předsedovi Evropské rady Charlesovi Michelovi, aby ho o výsledcích mise informovali.

Fiala: Evropa musí pokračovat v podpoře Ukrajině

Pokud bude Evropa a NATO pokračovat v podpoře Ukrajiny a sankcích proti Rusku, je šance dospět k mírovému diplomatickému řešení, řekl dnes novinářům po návratu z Kyjeva premiér. Ukrajina podle něj potřebuje hlavně protitankové a protiletecké zbraně. V Kyjevě mluvili třeba také o vytvoření aliance států, které by nabídly azyl ruským vojákům.

Fiala se do Kyjeva vydal nečekaně s polským premiérem Mateuszem Morawieckým, polským vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským a slovinským premiérem Janezem Janšou v úterý. V Kyjevě se setkali s nejvyššími představiteli Ukrajiny.

Fiala poděkoval všem, kteří ho doprovázeli. Do Kyjeva s ním jeli poradce předsedy vlády pro zahraniční a bezpečnostní otázky Tomáš Pojar, vládní mluvčí Václav Smolka a členové ochranného týmu.

Český premiér zopakoval, že Ukrajinci bojují za své životy, vlast a svobodu, ale zároveň bojují i za další země. "Musíme je v tom boji podpořit, proto jsme tam jeli osobně. Abychom jim dali najevo, že nejsou sami," řekl.