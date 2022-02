Fiala zveřejnil video Otázky a odpovědi z Kramářovy vily

Zmínil i to, že ve funkci předsedy vlády mu chybí řízení auta. Prostřednictvím pravidelných videí na sociálních sítích komunikoval s veřejností i Fialův předchůdce v premiérském křesle a nynější šéf opoziční ANO Andrej Babiš.

Fiala bude zveřejňovat videa zhruba jednou za měsíc, sdělil ČTK mluvčí kabinetu Václav Smolka. Premiér v nich bude podle něj popisovat aktuální činnost vlády, ale také odpovídat na nejčastější dotazy občanů i novinářů.

Petr Fiala - Otázky a odpovědi z Kramářovy vily | zdroj: YouTube

Ministerský předseda dnes z Kramářovy vily mluvil o tom, že jeho vláda se snaží epidemii koronaviru řešit jinak než Babišův tým. Místo lockdownů, uzavírání služeb a škol a zmatené komunikace podle Fialy jeho vláda mluví s veřejností jasně, poslouchá doporučení odborníků a přijatá opatření jsou přesně načasovaná. "A ono to funguje," soudí. Díky tomu podle něj bude možné skončit s plošným testováním i postupně rozvolňovat.

Fiala také hovořil například o tom, jak stát pomůže lidem ohroženým prudce rostoucími cenami energií a jak bude lépe kontrolovat trh s dodavateli energií. Na závěr pořadu odpovídal na otázku, co mu ve funkci premiéra chybí. Fiala řekl, že vždycky řád řídil auto, u řízení odpočíval a bavilo ho. Nyní ale kvůli bezpečnostním předpisům sám řídit nemůže. "To je něco, co asi budu postrádat," uvedl Fiala, který se stal premiérem koncem loňského listopadu.

Babiš původně každý týden popisoval práci vlády písemně, později přešel na pravidelná nedělní videa s již zlidovělým úvodem Čau, lidi. Poté, co v roli předsedy vlády skončil, přesunul svá vyjádření na pondělí. Fiala používal kratší videa i před volbami, před jmenováním vlády pak v krátkých klipech komentoval například připomínku 17. listopadu či seznámení s Hrzánským palácem.