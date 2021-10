GRAF: Jak lidé volili v obcích?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení pěti procent okrsků ANO se 30,88 procenta hlasů před Spolu, které mělo 23,63 procenta. Třetí byli PirSTAN s 12,73 procenta. Do Sněmovny by se dostalo pět uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz. Vládní ČSSD má průběžně 5,34 procenta, a do Sněmovny by tak postoupila. Podívejte se, jak lidé volili v jednotlivých obcích.