Hamáček bude případné prodloužení stavu nouze respektovat

Hamáček to dnes řekl po jednání stálé pracovní skupiny Ústředního krizového štábu. Vláda ve středu uvedla, že chce prodloužit nouzový stav o 30 dnů do 11. května. Premiér Andrej Babiš (ANO) však ve čtvrtek řekl, že souhlasí s prodloužením současného nouzového stavu do 30. dubna.

Sněmovna bude jednat o prodloužení nouzového stavu v úterý. Sám kabinet může nouzový stav vyhlásit nejvýše na 30 dnů, za současné situace by skončil 11. dubna. K prodloužení je nutný souhlas poslanců. Na základě nouzového stavu vláda zprvu vydávala většinu opatření k omezení svobody pohybu nebo k uzavření velké části obchodů a zákazu nabízení řady služeb. Následně je ale přeměnila na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ministr vnitra o nutnosti prodloužení nouzového stavu o 30 dní mluví delší dobu. Pokud bude prodloužení nouzového stavu schváleno jen do konce měsíce, je přesvědčen, že se bude muset Sněmovna sejít kvůli dalšímu prodloužení znovu.

Hamáček připomněl, že díky nouzovému stavu se stát například nemusí řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek při nákupu ochranných pomůcek. Ministr zopakoval, že třicetidenní prodloužení nouzového stavu neznamená, že by některá opatření vyhlášená vládou nemohla být uvolněna dříve.